El parque de atracciones Disneyland París reabrirá sus puertas el próximo 17 de junio tras haberse visto obligado a cerrar el pasado 30 de octubre por las restricciones sanitarias para frenar la pandemia del coronavirus, anunció la compañía este lunes.

“La reapertura se llevará a cabo con exhaustivas medidas sanitarias y de seguridad”, indicó la empresa, que precisó que las actuales condiciones de reserva son “flexibles” tanto en la oferta de paquetes como las entradas con fecha.

Los hoteles del complejo también reabrirán así como el Hotel New York - The Art of Marvel, que será inaugurado el 21 de junio y se podrá reservar a partir de este 18 de mayo.

“Hemos soñado con este momento”, declaró en la nota Natacha Rafalski, presidenta de Disneyland París, quien explicó que en la reapertura se podrá disfrutar de todas las atracciones y de “muchas más sorpresas”.

Las restricciones sanitarias impuestas en Francia sobre el cierre de lugares públicos, desde bares y restaurantes hasta gimnasios o restaurantes, se levantarán en el país este miércoles, 19 de mayo.

El Gobierno confía en que la aceleración de la campaña de vacunación y la mejora de los datos, ya que tanto las hospitalizaciones como las muertes por covid-19 siguen bajando, permitan que esta reapertura sea definitiva y progresiva.

En Francia hay actualmente 22.963 hospitalizados por COVID-19, con 4.255 pacientes en cuidados intensivos.

Este domingo, el país notificó 81 muertos en hospitales por coronavirus y 13.948 casos en las últimas 24 horas, que elevan a 107.616 el total de fallecimientos y a 5,87 millones el de positivos desde el inicio de la pandemia, según las últimas cifras de las autoridades sanitarias.

