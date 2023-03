El año pasado, la actriz y modelo Lily Collins compró una mansión ubicada en un barrio exclusivo de California, por un aproximado de $4 millones de dólares. Además de haber adquirido la mansión de la actriz y humorista Kristen Wiig, también se trata de un icono de la arquitectura norteamericana que está ubicada en Pasadena, ciudad vecina de Los Ángeles.

Lily Collins (Foto: Schutterstock)

El nuevo hogar de la protagonista de Emily in Paris y de su esposo Charlie McDowell, es un icono de la arquitectura estadounidense, ya que hace algunos años formó parte del plan arquitectónico que definió el movimiento modernista de California. Asimismo, la mansión es conocida como la casa de numero 10 y ha sido una de las “Case Study Houses”, programa que fue llevado a cabo por la revista Arts & Architecture entre la década de 1940 y 1960. La mansión, que actualmente pertenece a Lily Collins, fue construida por los arquitectos Kemper Nomland Sr. y Kemper Nomland Jr. en 1947.

Los detalles de la mansión son alucinantes

La actriz y el director de cine y guionista estadounidense Charlie McDowell, ahora son vecinos de celebridades como Meryl Streep, Mandy Moore y de la cantante Grimes. Además de ser un icono de la arquitectura estadounidense, la mansión cuenta con una extensión de 3604 pies cuadrados distribuidos en la planta. El hogar de Lily Collins cuenta diferentes habitaciones y está situado en un lindo paisaje de colinas. Asimismo, el área exterior cuenta con una terraza y piscina.

En la época, el programa Case Study Houses tenía como objetivo crear casas con materiales industriales fáciles de tener a la mano, ya que se trataba de un periodo de conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. Para esta mansión, los arquitectos optaron por materiales como el vidrio de alambre corrugado y madera contrachapada. Tanto el piso como la decoración de los cuatro dormitorios, de los baños, cocina y comedor tienen características del estilo mid-century en madera. La mansión también cuenta con un sistema de calefacción y ventanas de vidrio que ocupan el área de las paredes y parte del techo. Además de la casa principal, la mansión también cuenta con un espacio muy cómodo para recibir a los invitados. Se trata de una casa de huéspedes con una habitación y un baño.

La mansión fue remodelada en 2012 por sus antiguos dueños y luego en el año 2015 recibió el premio de Preservación Histórica de la ciudad. La casa fue comprada por la actriz Kristen Wiig en 2017 por un valor de 2,0 millones de dólares y vendida a Collins el año pasado por una diferencia de un millón de dólares. Por tratarse de una de las 36 casas del proyecto " Case Study Houses”, se puede encontrar una placa en el jardín de la mansión, la cual indica que se trata de un lugar histórico de interés nacional.

Parte de la mansión de Lily Collins

La hija del cantante Phil Collins y de su segunda esposa, Jill Taveman vivió hasta el 2018 en un departamento que pertenecía a su familia desde 1990 en West Hollywood. La propiedad se vendió por un valor de 2,9 millones de dólares. Luego, la actriz se mudo a otro departamento, ubicado en Sierra Towers.

La carrera de Lily Collins

La actriz y modelo de 33 años empezó su carrera a muy temprana edad. A los dos años, Lily Collins ya aparecía en el programa de la televisión británica Growing Pains (1992) en BBC. En su adolescencia, Collins compartió su pasión por el periodismo, ya que colaboró con la revista Teen Vogue y era también la reportera más joven de Nickelodeon. Lily Collins estudió periodismo en la Universidad del Sur de California y luego en 2009 estrenó su labor como actriz en Hollywood, en donde entró de la mano de Sandra Bullock en la película ‘Un sueño posible’ , una de las más celebradas en ese entonces.

A lo largo de su carrera, la actriz realizó diversas series y películas como: Priest (2011), Mirror Mirror (2012), The English Teacher (2013), Love, Rosie (2014) y Rules Don’t Apply (2016), con el cual fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz en un musical o comedias. También formó parte del elenco de la serie producida por Amazon The Last Tycoon (2016), Okja (2017), Tolkien (2019) entre otras. En el 2020 Lily Collins estrenó su papel como Emily, en la serie Emily in Paris de Netflix, la cual ya cuenta con 3 temporadas. Vale mencionar también que su interpretación como Emily le proporcionó la nominación de mejor actriz en una serie de televisión en los Globos de Oro del 2021.

Además de su carrera como actriz, modelo y periodista, Collins también publicó, en el 2017, su primer libro llamado “Unfiltered: No shame, No regrets, Just me”, en donde busca inspirar a jóvenes mujeres a encontrar su propia voz para hablar la verdad, mencionando temas que van desde el bullying, imagen corporal y de las relaciones.