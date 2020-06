Croacia vuelve a recibir a turistas en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. Al abrir sus fronteras a finales de mayo, esta primera fase de reactivación del país europeo está dirigida a viajeros procedentes solo de algunos países, en su mayoría del Viejo Continente.

Pero si hay una urbe que atrae a los extranjeros de Croacia, esa es Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático. Su popularidad aumentó tras convertirse en locación de dos de las producciones más famosas en el mundo: “Star Wars: The Last Jedi” y “Game of Thrones”. Una forma de promocionarse que le ha dado muy buenos resultados antes de declararse la emergencia sanitaria

Por ejemplo, revistas especializadas han posicionada a la ciudad croata como una de las locaciones más conocidas de “Juego de Tronos”, al representar a King’s Landing (Desembarco del Rey) en la serie de HBO.

Destacan la puerta de Pile, el acceso principal al área amurallada de la urbe, y el fuerte Loverijenac, que se convirtió en la Fortaleza Roja de este drama medieval, aunque sus torres se completaron digitalmente. Hasta antes de la pandemia, ingresar a dicha fortificación, tenía un costo de US$14.

Pero en Dubrovnik hay mucho más que los amantes de las películas y series pueden descubrir. Recorre la galería que acompaña y descubre sus increíbles atractivos turísticos.

Dato: Croacia es uno de los destinos menos golpeados por el COVID-19. Estima obtener 30% de ganancias durante la temporada de verano.

* El Comercio mantendrá acceso libre a su contenido esencial sobre el coronavirus.

------

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

VIDEO RECOMENDADO

Europa avanza en cauteloso desconfinamiento tras crisis del COVID-19

Europa avanza en cauteloso desconfinamiento tras crisis del COVID-19