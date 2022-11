We’re Smart® World, especialistas en cocina basada en frutas y verduras, como cada año reveló la lista de los 100 mejores restaurantes de verduras del mundo durante la feria Forum Gastronomic en Barcelona. Esta premiación se realiza con la intención de poner en valor los restaurantes que trabajan de “forma saludable, ecológica y sostenible, tanto en el sector alimentario como más allá”.

Para elegir a los ganadores de esta lista, We’re Smart World visitó cientos de restaurantes en todo el mundo durante el año pasado. Durante estas visitas, se utilizó la filosofía Think Vegetables! Think Fruit! (sostenibilidad y reducción de la huella de carbono) como base para escoger los mejores lugares.

Para reconocer a estos restaurantes, los premios otorgan de uno a cinco rábanos y entran a formar parte de la We’re Smart Green Guide, una guía completa con los mejores restaurantes de verduras del mundo.

Restaurant De Nieuwe Winkel (Foto: Instagram/ @restaurantdenieuwewinkel)

Sumado a esta premiación, la guía edita el Top 10 of Best Vegetables Restaurants de concretamente once países: Bélgica, Dinamarca, Francia, España, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Sudáfrica.

Restaurantes premiados

Este 2022, el primer lugar se le otorgó a De Nieuwe Winkel, el nuevo restaurante de Nijmegen, en los Países Bajos, que es dirigido por el chef Emile van der Staak.

“Las elecciones de hoy determinan cómo será el mundo del mañana. Muchas de estas elecciones giran en torno a la comida. Por eso creemos en la gastronomía botánica: convertir plantas ordinarias en platos para chuparse los dedos. No necesitamos mirar más allá del plato para ayudar a salvar el planeta. Comer menos carne y lácteos es la forma más efectiva de regenerar nuestros ecosistemas y prevenir su destrucción”, declaró el chef Emile van der Staak, nuevo número uno del ranking.

El segundo puesto se lo entregaron al restaurante, con estrella Michelin, El Invernadero de Madrid. En este lugar, el chef Rodrigo de la Calle ha conseguido posicionar su restaurante omnívoro dentro de los primeros lugares.

“La naturaleza vegetal es el pilar fundamental de nuestra cocina, respetamos el producto, aceptamos su temporalidad y evanescencia, nos dejamos llevar por los ciclos de la vida marcada por el reloj de las estaciones, así obtenemos de ellos su máxima expresión. Alta Cocina Verde, recuperación de especies vegetales y respeto al entorno son la base de nuestra propuesta”, detallan desde El Invernadero.

Te dejamos el listado de los 20 primeros restaurantes que destacan gracias a sus platos elaborados a base de frutas, verduras y hortalizas: