¡Brasil de luto! Este jueves 29 de diciembre, Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé falleció a los 82 años. El exfutbolista brasileño estuvo internado en el hospital Israelita Albert Einstein, debido al cáncer de colón que padecía y el cual fue diagnosticado hace un año atrás. Tras la penosa noticia, en esta nota, recordaremos la vez que Pelé reconoció que México fue uno de sus países favoritos para viajar.

La lamentable noticia remeció el mundo futbolístico, ya que Pelé es considerado como el mejor jugador la historia del fútbol . Como se sabe, debido a su carrera, el exfutbolista ha recorrido diversos países del mundo, pero el que logró conquistar su corazón fue México.

¿Qué dijo Pelé de México?

A través de las redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard compartió un video en el que se ve a Pelé admitir su amor por dicho país. La entrevista que dio fue en junio del 2020, fecha en que se conmemoraba los 50 años del mundial 70 en México.

“De todos los viajes de toda mi carrera, todo el mundo me pregunta, Pelé, qué piensas, ¿cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más? A veces bromeó ‘solo me faltó ir a la luna, ¿verdad?’, pero un lugar, un país que no puedo olvidar, por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron, hasta el día de hoy digo nuevamente: fue México (...) olvidando el fútbol, éramos bien recibidos en cualquier lugar al que íbamos (…)”, sostuvo el exfutbolista.

Aquí con subtitulos en español : pic.twitter.com/8bMdFV7iit — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 19, 2020

¿Quién fue Pelé?