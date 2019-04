Glasgow: cinco experiencias que te animarán a visitar esta ciudad

Es la urbe más grande de Escocia y la quinta del Reino Unido. El legado de la próspera época industrial del siglo XIX se evidencia en Glasgow en edificaciones recuperadas que, al visitarse, revelan el pasado no solo de esta métropoli, sino de Gran Bretaña en general.



La mayoría de atracciones y los mejores bares se encuentran tanto en el centro como en los barrios East End y West End. Así, recomendamos ir a la emblemática catedral gótica de San Mungo. Data del siglo XII y la entrada es gratis.



También, explora el St Mungo’s Museum of Religious Life & Art, ubicado frente al templo matriz. A pocos metros de dicho museo está la vivienda más antigua de la localidad. Fue construida en 1471 como casa parroquial, se llama Provand’s Lordship y el ingreso es libre.



Tampoco te pierdas el arte callejero en las plazas Mechant y George ni el tour gratuito por la imponente City Chambers (municipalidad).



Por último, pasea en bicicleta (urbana o de montaña) por Clyde Walkway, una vía que se extiende casi a todo lo largo del río Clyde y que termina en el pueblo de New Lanark: Patrimonio Mundial por la Unesco desde el 2001.

¿Cómo llegar?



KLM vuela de Lima a Glasgow, con una escala en Ámsterdam, desde US$1.100.



¿Dónde alojarte?



Una habitación doble en el motel One Glasgow cuesta desde US$90. La misma tarifa tiene el CitizenM Glasgow Hotel. Otra opción es Premier Suites Plus Glasgow. La noche está desde US$120.

