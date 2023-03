11 / 13

CAPRICORNIO - 22 de diciembre al 20 de enero Los Capricornio son planificadores por naturaleza. Eso no quiere decir que no les guste la aventura y la adrenalina. A los Capricornio les encanta un poco de aventura, a ser posible en medio de la naturaleza. Etiopía es una buena opción para un viaje lleno de historia y arqueología donde la variedad de los paisajes y el abanico completo de etnias no te dejaran indiferente. (Foto: Shutterstock)