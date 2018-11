Jessica Nabongo, la mujer negra que busca ser la primera en recorrer el mundo

Ha viajado a 142 país, pero aún le quedan 135 más para cumplir su meta: convertirse en la primera mujer negra en recorrer todos los países del mundo.

Jessica Nabongo comenzó a viajar en el 2008 cuando, en medio de una mala racha laboral, renunció a su trabajo en Estados Unidos y emprendió un viaje a Japón para enseñar inglés. El shock cultural fue fuerte, pero pronto logró acostumbrarse a la gente, la gastronomía y hasta el idioma.

"En algún momento durante mi estancia en Japón, me dije a mí misma que no volvería a vivir en los Estados Unidos durante tres años. Al final, viví en el extranjero durante casi siete años, entre Londres, Benin y Roma. También viajé a muchos países, más de 70, y me saqué un máster y trabajé para la ONU", cuenta Nabongo para la revista Traveler.

En el 2014 regresó a casa y, dos años después, se le ocurrió la idea de abrir: "Jet Black", su propia agencia de viajes. Ahora, con un trabajo establecido en la industria viajera, puede volver a recorrer el mundo entero, lo cual es su nueva meta.

La idea explotó hace unos años, cuando descubrió que ninguna mujer de color lo había logrado aún. Por el momento, continúa viajando y compartiendo sus aventuras mediante su cuenta de Instagram con sus más de 66 mil seguidores. ¡Buen viaje, Jessica!