5 / 5

La cafetería se encuentra en Via Traù y ahora se ha vuelto muy famoso en la zona, por lo que siempre hay colas largas, pero el servicio es bastante fluido y no se demoran mucho en atender. Si estas por Milán es un lugar imperdible. Recuerda que los precios van desde 1.50€, 2€ o 2.50€. Además, no solo venden croissants, sino también una gran variedad de postres dulces y salados. (Foto: IG/@aromanapoletanomilano)