¿Está prohibido tomarse selfies en Portofino? Esta hermosa ciudad pesquera está ubicada en la costa de la Riviera Italiana. Se destaca por sus casas pintorescas, montañas verdosas y por contar con una bahía repleta de lanchas. Actualmente, los viajeros que se paren por mucho tiempo a tomar fotografías serán multados con hasta 275 euros.

Esta ciudad italiana recibe a miles de turistas cada año, ya que cuenta con paisajes de ensueño y vistas increíbles del mar mediterráneo. Es así que la pareja Kourtney Kardashian y Travis Barker eligió este destino para contraer matrimonio en el 2022.

¿Por qué las personas no pueden tomarse selfies en Portofino?

A inicios de abril, la ciudad italiana aplicó las llamadas “zonas de no espera” para que los visitantes no permanezcan por mucho tiempo en los atractivos más famosos de la zona como el faro, la bahía, el castillo y las iglesias de San Jorge . Si las personas no acatan esta medida tendrán una multa de hasta 275 euros.

El alcalde de Portofino, Matteo Viacava, afirmó que los turistas que se detienen para tomar fotografías impedían el libre transito y generan que las calles estén bloqueadas. Viacava dijo a The Times de Londres que el objetivo de la ordenanza es “evitar situaciones peligrosas causadas por el tráfico peatonal”.

Finalmente, las zonas de no espera se realizan todos los días desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. hasta que finalice el verano. Cabe resaltar que por esta temporada la ciudad italiana de 500 habitantes recibe a miles de turistas.