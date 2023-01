3 / 8

Considerado en algún momento “el mejor restaurante del mundo” anunció que cerrará sus puertas en el 2024. Con filosofía verde y dirigido por René Redzepi, ha liderado durante años el ranking de The World's 50 Best Restaurants. El motivo alegado por su chef es la insostenibilidad del proyecto. Aunque no todo es malo, luego de su cierre se convertirá en un laboratorio de ideas y productos que se podrán comprar online en Noma Projects. (Foto: Shutterstock)