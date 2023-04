1 / 5

Varios fanáticos de la serie White Lotus se encuentran a la espera de la próxima temporada y, sobre todo, de la locación donde se llevará a cabo la historia de los personajes. Recientemente, la revista Variety mencionó que las grabaciones de la tercera temporada podrían ser en Tailandia, en una las locaciones de Four Seasons Hotels and Resorts, ya que en la primera y segunda temporada se hicieron en sus resorts de Hawai e Italia. Es por ello que en la siguiente galería, le damos un vistazo a las instalaciones de las cuatro propiedades del lujoso hotel, las cuales están distribuidas en Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui y Golden Triangle. (Foto: Four Seasons)