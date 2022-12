10 / 11

Se encuentra al sur de Islandia y en este destino no se celebra la Navidad como en otros lugares del mundo. La Navidad en Islandia dura 26 días, desde el 11 de diciembre hasta el 6 de enero. Además, un dato curioso de Reikiavik es que no hay un Papa Noel, sino que hay 13 Papás Nöeles, llamados Yule Lads y los Hombres de Yule. Durante el mes de diciembre, esta bahía se ilumina de colores y no por las auroras boreales, sino por las luces de los árboles de navidad. (Foto: Comeamaviaja)