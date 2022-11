4 / 6

No todos han escuchado de Rovaniemi, pero este lugar es considerado el pueblo donde vive Santa Claus. Renos, nieve, auroras boreales y por supuesto, Santa Claus, es algo de lo que puedes encontrar en esta villa. Además, puedes visitar Santa Claus Village no sólo en navidad, eso sí como todo Finlandia no se trata de un lugar precisamente barato, pero si existen otras opciones más económicas. (Foto: Youtube/SantaClaus)