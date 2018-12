Por distintos motivos, judíos, musulmanes y cristianos consideran santa a esta ciudad palestina, ubicada a 10 km al sur de Jerusalén. Su punto neurálgico es la Plaza del Pesebre, donde por estas fechas se levanta un árbol navideño de 16 m. Sin embargo, la verdadera joya y Patrimonio de la Humanidad (2012) es la Basílica de la Natividad: un complejo de 12 mil m² compuesto por varios edificios, como conventos e iglesias latinas, griegas, ortodoxas, franciscanas y armenias, así como campanarios. A pesar de que la primera iglesia se construyó en el 399 d.C., aún se conservan suelos de mosaico de la edificación original.

Al interior de la basílica existen varias grutas, como la de San José. Pero la más venerada es la de la Natividad. En el piso, una estrella de plata de catorce puntas con un orificio al medio marca el sitio exacto donde, según la Biblia, nació Jesucristo. Dos datos curiosos: la Puerta de la Humildad, el acceso principal, tiene apenas 1.50 m de alto.



En otro de los ingresos, el famoso artista Bansky pintó un grafiti en el que se lee: “Peace on Earth, terms and conditions apply” (Paz en la Tierra, aplican términos y condiciones). Desde el 2017, y luego de que pretendieron robarla, esa puerta es custodiada. El horario de atención del complejo religioso es todos los días de 6:30 a.m. a 7.30 p.m. en verano (de abril a setiembre) y de 5:30 a.m. a 6:00 p.m. en invierno (de octubre a marzo). Entrada gratuita.

A cinco minutos a pie de este espacio sagrado se halla, en la calle del mismo nombre, la capilla de la Gruta de la Leche o Milk Grotto (abre de 8 a.m. a 5 p.m. en invierno y hasta las 6 p.m. en verano). Se dice que un día la Virgen María dio de lactar a Cristo. De pronto, una gota de su leche cayó en la piedra de la gruta y esta se volvió blanca. Por esa razón, muchos fieles suelen pedir un deseo cuando la visitan. El más común: tener un hijo(a).



Si caminas 13 minutos hacia el este por Milk Grotto, llegarás al Campo y Gruta de los Pastores, situada en la aldea de Beit-Sahur, a 3 km de la urbe. De acuerdo con la tradición cristiana, en este santuario rodeado por terrenos de cebada y trigo se apareció un ángel para anunciar a los pastores el nacimiento de Cristo.

LA MISA DE GALLO SE OFICIARÁ EN LA IGLESIA DE SANTA CATALINA, ADYACENTE A LA BASÍLICA DE LA NATIVIDAD.

Guía del viajero

​¿Cómo llegar?

​Air France, Air Europa y KLM vuelan de Lima a Tel Aviv, con una escala, desde US$1.890. Una vez en la capital de Israel, toma el bus 231 (desde US$11). Tardarás casi dos horas y te dejará en el Muro de Separación: a 1,5 km de Belén. Para ir al centro de la urbe, sube a un taxi (desde US$4).

¿Dónde alojarte?

​El artista Banksy diseñó The Walled Off Hotel, ubicado a 5 minutos del muro. La noche cuesta desde US$33 hasta US$900 en la suite presidencial.