Las ferias, festivales y demás eventos masivos se suspendieron hasta principios de setiembre debido al coronavirus. En ese sentido, Países Bajos (antes denominado Holanda) canceló la exhibición de Keukenhof, considerado el jardín de flores de bulbo más grande del planeta. No obstante, es posible gozar de la explosión de color a través de su propuesta Keukenhof Virtually Open.

Desde mediados de 1800 –entre marzo y mayo– se realiza esta exposición en un campo que supera las 30 hectáreas, ubicado en la ciudad de Lisse. Allí hay más de siete millones de jacintos, narcisos y tulipanes en plena floración. Si hablamos de estos últimos, existen alrededor de 800 especies. Al evento asistían más de un millón de personas.

Keukenhof es el jardín de flores de bulbo más grande del planeta. (Foto: Getty Images)

¿Lo más destacado de la ruta online? El popular Río Azul, un sendero de jacintos púrpura tipo muscari que recrean la forma de un arroyo. Asimismo, el pabellón Willem-Alexander, pues muestra el diseño paisajista de Keukenhof y enseña sobre el cuidado de las plantas. Para una mejor experiencia, coloca la calidad de los videos en HD o 4K. Por cierto, no te pierdas el show floral en su canal de Youtube.

MENSAJE POR LA PANDEMIA

El jardín Dutch Daffodils, de la localidad de Noordwijkerhout, escribió con tulipanes “See you next year” (Nos vemos el próximo año) en un impresionante campo. Esa frase de ánimo la dirige a los turistas que no pudieron visitar la nación europea.

El jardín de tulipanes Dutch Daffodils se encuentra a 30 minutos en auto de Ámsterdam. (Foto: Dutch Daffodils)

¿Cómo enfrenta Países Bajos la crisis sanitaria? Optó por un modelo llamado confinamiento inteligente. Los ciudadanos pueden circular por la calle, pero manteniendo una distancia de 1,5 m entre ellos. No hay policías supervisando el orden en las ciudades y las fronteras están abiertas. No obstante, se restringe la entrada a vuelos provenientes de países vulnerables, como España, Italia o China.

La semana pasada volvieron las clases presenciales en el nivel primaria con la mitad de alumnos por aula. En el caso de la educación secundaria y superior, los estudiantes regresarán a las aulas en junio. Los museos, restaurantes y bares se mantienen cerrados. El reino de Países Bajos registra más de 44.500 contagios y 5.700 fallecidos.

