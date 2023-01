He viajado a uno de los paisajes más espectaculares del planeta: el salar de Uyuni ocupa más de 10.500 kilómetros cuadrados de desierto blanco y está ubicado a 3.660 m.s.n.m. Junto con ser el más grande y alto del mundo, contiene la mitad de las reservas de litio del globo y, por si esto fuera poco, en la temporada de lluvias luce como un espejo monumental, donde el cielo se confunde con la tierra.

Vístete en capas, con ropa ligera para el día y abrigo para la noche. Usa botas de jebe en el salar. / Milagros Vera Colens

El famoso efecto espejo se produce cuando el agua de la lluvia se acumula en el territorio salino. Sobre esta capa impermeable se reflejan las nubes, los picos, las montañas de sal y los viajeros que llegan a ver este espectáculo natural. Recuerda que, aunque las precipitaciones ocurren desde diciembre, la mejor época para observar este fenómeno va de enero a marzo.

De viaje al espejo del cielo

Después de una noche en el bus, que nos conduce desde La Paz, amanecemos en la ciudad de Uyuni. Fuera del vehículo, sin calefacción ni mantita, se siente un frío tan intenso que nos quita el sueño y nos obliga a entrar a la cafetería Satori, la única abierta antes del amanecer, que para nuestra suerte ofrece Internet, tomacorriente y desayuno caliente.

La aclimatación es básica. Evita consumir grasas en los días previos, toma abundante líquido y descansa. / Pixabay

Como este destino solo se puede recorrer en compañía de guías registrados, tuvimos que esperar un par de horas a que las agencias de viaje atiendan. El menú de tours es variado: puedes visitar el salar de Uyuni en un día (US$ 35), al amanecer o al atardecer, pero te recomiendo tomar el circuito de 3 días (US$ 140), que además incluye un recorrido por la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa.

Nosotros optamos por este último y compartimos el servicio con otros 4 viajeros y un guía. Un grupo con el que hicimos click desde el inicio y fue lo mejor, porque no solo compartimos la camioneta y las comidas. También, los baños, las duchas y una habitación por una noche. Como una gran familia sin siquiera conocernos. ¿Suena difícil no? Pero si hay buena disposición y una agencia que cumple con todo lo estipulado no habrá problemas.

Alójate en el hotel Palacio de Sal, que fue construido con más de un millón de bloques de este mineral. / Palacio de Sal

Nuestro plan incluyó el traslado desde la ciudad de Uyuni por 3 días, 2 noches de alojamiento, las comidas y un guía conductor. Era un servicio compartido, pero también existen privados, e incluso planes de lujo, solo que son más costosos.

Postales de viaje

A solo 3 km. al sur de la ciudad de Uyuni se ubica el cementerio de trenes, una estación fantasma en la que permanecen un conjunto de locomotoras antiguas y abandonadas, que es la primera parada del viaje.

Para el circuito de 3 días, lleva dinero en pesos bolivianos, agua embotellada, snacks y artículos de higiene. / Pixabay

Continuamos al pueblo de Colchani, donde están las plantas procesadoras de sal y varios puntos de artesanos locales. En el siguiente spot, no tardamos mucho en encontrar la bandera peruana en medio de una plaza repleta de los estandartes de decenas de países del mundo.

Llega la tarde y a bordo de una camioneta 4x4 ingresamos al salar de Uyuni. Buscamos un espacio lejos de todo y nos ponemos las botas de jebe para esperar la caída del sol, pero sin mojarnos los zapatos. Mientras tanto, usamos la imaginación para hacer fotos con perspectiva, profundidad de campo y, como esperamos desde el primer momento, caminamos sobre las nubes.

La radiación en Uyuni es bastante alta. No olvides usar bloqueador solar, sombrero y lentes de sol. / Milagros Vera Colens

El sol cae en medio de un mar de sal que parece infinito. De pronto, nada de lo que nos rodea es blanco. Estamos en un paisaje de tonos dorados, sin poder distinguir dónde acaba la tierra y comienza el cielo. Hacemos las últimas fotos, pedimos un deseo y volvemos al vehículo. La temperatura baja de golpe, pero nada puede acabar con la satisfacción de haber presenciado uno de los espectáculos naturales más hermosos del mundo.

Mucho por ver y hacer en la ruta

Después de un día de múltiples emociones, nada mejor que una buena ducha, una rica cena y la comodidad de una cama caliente. Como estamos en el salar, no hay mejor plan que alojarnos en un hotel de sal. Los hay de todo precio, desde el primer hotel del mundo construido íntegramente con este mineral, que cuenta con suites y spa, hasta opciones más económicas con habitaciones simples y baño compartido. Tú, y tu bolsillo, deciden.

En las lagunas de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa encuentras 3 tipos de flamencos. / Pixabay

En los siguientes días no hubo señal de Internet, pero sí una conexión increíble con la naturaleza: lagunas coloridas en las que anidan flamencos, pueblos desérticos, un árbol de piedra esculpido por el viento, volcanes inactivos, géiseres, baños termales y mucha aventura. Sin duda, el salar de Uyuni es el destino al que todo amante de la fotografía y los lugares espectaculares debe viajar.