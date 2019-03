Salvador da Bahía: una guía para descubrir este destino brasileño

Brasil tiene un encanto particular. Es el más grande América y esconde entre sus miles de kilómetros hermosos parajes que conquistan a todos.



Algunos de estos se encuentran en Salvador da Bahía, un estado mágico que combina perfectamente la historia, la naturaleza y la modernidad, incluso Michael Jackson llegó para grabar un videoclip y la famosa Barbie, se vistió como las tradicionales bahianas.

Situada al noreste del Brasil, esta ciudad costera fue la antigua capital del país de la samba que fue conquistado y fundado por los portugueses en 1510 (hasta 1763 que Rio de Janeiro fue proclamada como la capital y siglos después, fue Brasilia) y poco a poco, se convirtió en un polo atractivo para otros europeos al saber de las riquezas tenía.



Así se formó Salvador da Bahía, donde la mezcla de indígenas brasileros, esclavos africanos y conquistadores europeos dio origen a una de las culturas más diversas de Brasil.



Atractivos arquitectónicos

Sus callejuelas empedradas te transportarán a la antigüedad, al apreciar sus bellas iglesias, casonas y todo aquel vestigio de sus inicios. Esta experiencia la convierte en el destino más cautivante de Brasil.



La UNESCO declaró al casco antiguo de Salvador da Bahía como Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1985. Esta joya de la arquitectura bahiana, comprende las zonas de la plaza Municipal, el Largo de São Francisco, el Pelourinho y el Largo de Santo Antônio Além do Carmo donde apreciarás construcciones de los siglos XVI, XVII y XVIII. Una experiencia única.



Podrás tomarte varias fotos en sus escenerios llenos de historia. (Foto: Pixabay) Podrás tomarte varias fotos en sus escenerios llenos de historia. (Foto: Pixabay)

Gastronomía

Esta mistura de razas y culturas dio origen a una de las gastronomías más sabrosas de la culinaria brasilera, donde los platos se caracterizan por tener un saborcito picante pero agradable debido a la gran dosis de influencia africana que tienen.



Al estar frente al mar, los frutos marinos y pescados son la base principal de su comida y que son condimentados con coco y una gran variedad de especias.



Los platos más representativos son las moquecas (una combinación de mariscos y pescados con leche de coco, aceite de dendé y especias), la casquinha de Siri (carne de cangrejo servida en su caparazón) y el acarajé, un bocadillo a base de una masa de frejoles rellenos con langostinos condimentados con especias de la zona.

El acarajé es un bocadillo de masa de frejol relleno con camarones y frito en abundante aceite. (Foto: Pixabay) El acarajé es un bocadillo de masa de frejol relleno con camarones y frito en abundante aceite. (Foto: Pixabay)

Las bahianas

Un distintivo de esta ciudad son las bahianas. Mujeres con descendencia africana que hasta el día de hoy visten trajes típicos de Salvador da Bahía, que consiste en un gran vestido blanco adornado con distintos y coloridos accesorios (como collares, aretes, mandiles, etc).

Así salen a las calles para vender comida típica, muchas de ellas con un azafate o empujando un carrito o para realizar cualquier trabajo. Esta vestimenta cambia de accesorios y colores, dependiendo la actividad que realizan.



Este símbolo de la cultura popular sirvió de inspiración para la firma de juguetes Mattel, que el 2012 decidió festejar a Brasil al lanzar al mercado a su muñeca insignia, Barbie, vestida como una bahiana convirtiéndose rápidamente en un objeto de colección.



De esta manera, Barbie agasajó a las alegres mujeres bahianas que hasta la actualidad, las puedes ver caminar por sus calles llevando sus trajes típicos. (Foto: Mattel) De esta manera, Barbie agasajó a las alegres mujeres bahianas que hasta la actualidad, las puedes ver caminar por sus calles llevando sus trajes típicos. (Foto: Mattel)

Las playas

Son 50 kilómetros de playa que tienes a tu disposición. La temperatura perfecta del agua, los paisajes marítimos y las múltiples actividades son las características de la costa bahiana.

Puerto da Barra es uno de los parajes más buscados por los turistas debido a su geografía tropical que mezcla la vegetación de la selva con la arena y el mar.



Otra de ellas es Praia do Forte, un lugar escondido que te deslumbrará con sus riquezas ecológicas pero sobre todo, por estar a una gran distancia del bullicio de la ciudad. Perfecta para relajarte y pasar un momento agradable.



Si lo tuyo es la aventura, tienes las playas de Imbassaí para practicar múltiples deportes acuáticos pero también, tendrás la oportunidad de cabalgar por sus orillas y tener una excursión al centro de la selva donde te sentirás atrapado por los encantos de la naturaleza.



Un lugar importante que debes conocer aquí es la reserva de Imbassaí, donde convivirás con la flora y fauna de la zona, navegar por el río del mismo nombre y gozar con todas las actividades que te ofrece el Grand Palladium Imbassaí, un hotel ubicado a pocos metros de la reserva y que ayuda al Gobierno de Brasil en su conservación.



Las playas son el lugar perfecto para desconectarte por un momento de la realidad. (Foto: Pixabay) Las playas son el lugar perfecto para desconectarte por un momento de la realidad. (Foto: Pixabay)

Batucada

En 1996 el ‘Rey del Pop’, Michael Jackson, llegó a Salvador da Bahía para grabar el video de su canción They Don’t Care About Us, donde estuvo acompañado de un grupo de batucada, un género musical de la zona.

Esto provocó gran afluencia de visitantes, quienes querían conocer dónde se registró la filmación pero sobre todo estar en este rincón brasilero que los deslumbró.

El ritmo de los tambores de la batucada hacen bailar a cualquiera y no necesitas ir a un lugar específico, pues es común apreciar a grandes y chicos practicarla en sus calles. Si te topas con alguno de ellos, lo recomendables es que te unas ala fiesta y dejarte llevar por la música.



Así es Salvador da Bahía un estado que mezcla razas, cultura, gastronomía, playa y que poco a poco está atrayendo más turistas para que se dejen seducir por sus encantos.