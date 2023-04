Encuentra pasajes de Lima a Santiago desde US$ 73 en JetSmart. El precio incluye impuestos y permite viajar con mochila. / Milagros Vera Colens

1. Cerro San Cristóbal

La atracción más popular en Santiago de Chile según Tripadvisor es el cerro San Cristóbal, que se extiende sobre 722 hectáreas y cuenta con miradores, senderos y hasta un observatorio astronómico. Conocerlo puede tomarte un día completo, pero ver lo principal te exigirá solo unas horas. Eso sí, si viajas en esta temporada procura llegar temprano para evitar las multitudes y el sol del mediodía. La temperatura alcanza los 30 grados.

Puedes llegar a la estación del metro Pedro de Valdivia, caminar unos 15 minutos por la avenida del mismo nombre, cruzar un puente y encontrarás la estación Oasis, el punto de partida de las cabinas del teleférico de Santiago que te llevan a la cima del Cerro San Cristóbal. El lugar abre de martes a domingo y feriados, de 10 a. m. a 8 p. m. Te sugiero llegar bien temprano para estar entre los primeros en subir.

Sube a la cima del cerro San Cristóbal en teleférico o funicular. / Pixabay

El viaje en teleférico es corto, pero las vistas son realmente hermosas (desde 2.650 pesos chilenos o US$ 3,26). En cada cabina caben hasta 6 personas, pero al no haber mucha gente viajamos sin compañía. Si bajas en la primera estación, Tupahue, puedes conocer el jardín Mapulemu, que ocupa 4,5 hectáreas y alberga plantas nativas. También hay plazas con juegos para los más pequeños y una piscina que abre en verano.

En la segunda parada, Cumbre, está el santuario de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Nosotros fuimos directamente para allá, nos detuvimos en una capilla y luego admiramos la imagen que mide 14 metros de alto. Finalmente, caminamos hacia el mirador Terraza Bellavista, uno de los mejores. Como nos tocó un día despejado tuvimos buenas panorámicas de la ciudad.

Durante la Semana Santa se ofrecen misas y retiros en el Santuario Inmaculada Concepción, en la cumbre del Cerro San Cristóbal. / Milagros Vera Colens

Las tiendas del lugar venden mote con huesillo, una bebida tradicional hecha con jugo de durazno, mote de trigo y fruta deshidratada. También, puedes probar las empanadas chilenas o los helados artesanales de las cafeterías ubicadas en la cima del cerro San Cristóbal.

Para bajar puedes optar por ir en el funicular de Santiago, que el año 2000 fue declarado Monumento Histórico (desde 1.400 pesos chilenos o US$ 1,72). Tiene capacidad para 40 pasajeros y transita 500 metros, por medio de cables, como si fuera un ascensor. Este transporte conecta la estación Pío Nono con la estación Cumbre.

2. Sky Costanera

Por si no lo sabías, el mirador más alto de América Latina se encuentra en Santiago de Chile. Se trata del Sky Costanera, ubicado en los pisos 61 y 62 del complejo Costanera Center. Las vistas de 360 grados se obtienen a 300 metros del suelo y en invierno, se ve la cordillera de los Andes con nieve.

El Sky Costanera es el mirador más alto de América Latina. Se ubica en los pisos 61 y 62 del Costanera Center. / Sky Costanera

Puedes llegar a pie, y en solo 15 minutos, desde el cerro San Cristóbal. Si vas en metro, baja en la estación Tobalaba y camina por unos 5 minutos. Abre a diario, de 10 a. m. a 10 p. m. El último ascensor sube a las 9 p. m. De lunes a jueves, los adultos pagan 12.000 pesos chilenos o US$ 14,7 y los niños de 4 a 12 años, 5.000 pesos chilenos o US$ 6.15. De viernes a domingo y feriados, los adultos pagan 16.000 pesos chilenos o US$ 19,68 y los niños ingresan gratis.

Ni bien se abren las puertas del ascensor, que sube más de 60 pisos en un minuto, uno siente que está en la cima del mundo. Sobre enormes torres de esta ciudad, como la torre Entel que fue la más alta de Santiago por 2 décadas. Daniel Barraza guía del Sky Costanera nos invita a recorrer el lugar en su compañía, para brindarnos datos sobre este atractivo. El recorrido guiado está incluido en el precio de la entrada.

El mirador ofrece vistas de 360 grados, que permiten obtener impresionantes panorámicas de la ciudad. / Sky Costanera

Barraza recomienda subir al mirador por la tarde, en verano. En invierno, un día después de la lluvia para tener mayor visibilidad. La torre se ubica en la zona de Sanhattan, el barrio financiero que une el nombre de Santiago con Manhattan. “Fue pensada como edificio de oficinas, pero solo se ha logrado una ocupación hasta el piso 20. Ofrece vistas de 360 grados y desde lo alto se puede ver el parque Bicentenario, los cerros San Cristóbal y Santa Lucía, así como los andes”, precisa.

Si tienes tiempo puedes tomar una copa de vino, un café o almorzar algo rápido en el 300 Sky Bar & Coffee, un restaurante en pleno mirador creado para disfrutar de una comida con vista de lujo. Otra opción es bajar al Patio de Comidas del centro comercial y probar el famoso completo, un sánguche de hot dog, con palta, mayonesa y tomate. Uno de los más reconocidos es el que prepara Domino, que curiosamente tiene una versión peruana con cebolla morada, huancaína y rocoto.

El completo es un sánguche emblema, que lleva hot dog, palta, mayonesa y tomate. / Domino

3. Souvenir hecho a mano

Antes de partir puedes visitar el Pueblito de Artesanos Los Dominicos y llevarte una pieza de arte hecha por artistas chilenos. Este lugar fue diseñado como los pueblos tradicionales de la zona central de Chile, con casas de adobe y techo a dos aguas, rodeadas por árboles centenarios.

Alberga un centenar de tiendas que ofrecen telares, cerámicas, esculturas, joyas con la famosa piedra autóctona lapislázuli y otras categorías. Como era día de semana cuando fuimos, no todas las tiendas funcionaban. Pero vale la pena darse una vuelta. Puedes llegar con la línea 1 del metro. Se camina un par de minutos desde la estación Los Dominicos.

El centro artesanal cuenta con más de 100 locales donde se elabora y vende artesanía chilena. El ingreso es libre. / Municipalidad de Las Condes

Abre de lunes a domingo, de 10:30 a. m. a 7 p. m. Es de ingreso libre y en tu visita puedes conocer la parroquia San Vicente Ferrer, que se mantiene desde 1955 y es monumento histórico desde 1983. También hay exposiciones de arte, obras de teatro y restaurantes para comer pastel de choclo o las clásicas empanadas antes de despedirte de Santiago de Chile.