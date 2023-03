Sarah Jessica Parker cautivó al público estadounidense y de todo el mundo al interpretar a Carrie Bradshaw en Sex and the City. No solo ella, sino también sus fieles amigas Samantha, Charlotte y Miranda. Además, las locaciones trasladaron a los televidente a diversos lugares de New York. Por ejemplo, uno de los más preferido es el departamento de Carrie, lugar donde escribía sus columnas y tenía un armario de ensueño. ¿Eres fan de la serie? Aquí, te decimos como llegar.

Hay diversas locaciones de New York que se pueden ver en la serie, algunas de ellas son Magnolia’s Bakery, Columbus Circle y Bergdort Goodman . Sin embargo, el favorito de los seguidores de la serie es el departamento de Carrie.

Los queridos personajes de Sex and the City y las locaciones de la serie lograban trasladar a los televidente a diversos lugares icónicos de New York. (Foto: Shutterstock)

¿Dónde queda el departamento de Carrie Bradshaw?

El departamento de Carrie, uno de los personajes más queridos de “Sex and the city” se encuentra en 66 Perry street, en West Village, New York. Si bien es cierto, solo usaron la fachada del departamento, porque las grabaciones de los interiores se realizaron en un estudio.

Actualmente, las personas llegan para fotografiarse en las escaleras, pero ello ha causado la molestia de los residentes del departamento, por lo que han optado en colocar carteles y cadenas para impedir el pase. Este icónico lugar fue construido en 1866 y diseñado por el arquitecto Robert Mook. .

Datos sobre el departamento de Carrie Bradshaw

A continuación, te mencionamos algunos puntos curiosos del departamento de Carrie Bradshaw que quizás no sabias.