Miles de peruanos se reunirán en los diversos destinos de Estados Unidos para alentar a la blanquirroja. Texas, Kansas y Miami serán los tres primeros puntos de encuentro , en los que no solo se vivirá la fiesta del fútbol también se reactivará el turismo de la zona. Aquí compartimos una guía de viaje de estos tres destinos turísticos, para quienes vivan la aventura junto a la selección peruana.

Los tesoros de Arlington, Texas

AT&T Stadium es el complejo deportivo vanguardista más famoso del mundo. El proyecto costó 1300 millones de dólares.(Foto: iStock). / Art Wager

Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos, ofrece una diversidad de atracciones y experiencias para todos los gustos. Es tan extenso que podría ser considerado un país, de hecho lo fue de 1836 hasta 1845. Las ciudades más destacadas son Houston, Dallas, Austin, y San Antonio; cada una con su propio encanto, desde la cultura urbana hasta la historia texana. Además, Texas cuenta con gran variedad de paisajes; desde desiertos y montañas hasta las playas de la costa. También resalta su gran legado cultural, abunda lo country desde rodeos y bailes en línea hasta experiencias en caballo.

La selección peruana hará su debut frente a la Roja de Ricardo Gareca en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington. Esta ciudad cuenta con diversos atractivos que son imperdibles durante el viaje. Un primer dato importante es que cerca del estadio, se encuentra Texas Live! , un complejo de entretenimiento que ofrece una variedad de restaurantes, bares y opciones de entretenimiento en vivo. Es un gran lugar para disfrutar antes o después de un evento deportivo.

Si se busca vivir un viaje deportivo de inicio a fin, además de conocer los secretos del AT&T Stadium, donde se ofrece visitas autoguiadas de los interiores del estadio, también se recomienda presenciar un juego de béisbol de las grandes ligas en el Globe Life Park . Este estadio cuenta con un tour disponible para conocer más de la historia de los Texas Rangers.

El parque de diversiones Sin Flages Over Texas cuenta con desafiantes montañas rusas, variadas atracciones y Bugs Bunny Boomtown para toda la familia. (Foto: iStock). / Art Wager

Para quienes disfruten de la adrenalina, Arlington es un gran escenario para probar parques de diversiones. En el Six Flags Over Texas, se puede subir a montañas rusas y atractivos juegos. Entre las nuevas atracciones destacan la montaña rusa de vuelo libre The Joker 4D, una sección ampliada de Gotham City con tres juegos y una experiencia de juego interactivo 4D de DC Comics, Justice League. También, se puede visitar el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor en el que se encuentran toboganes acuáticos, piscinas para niños y piscinas con olas.

Se puede terminar la visita recorriendo el Arlington Entertainment District , un área que alberga varios lugares de entretenimiento, restaurantes y opciones de vida nocturna. También se puede realizar compras el centro comercial The Parks at Arlington o disfrutar de la naturaleza en el parque River Legacy Park.

Barbacoas y jazz en Kansas City, Texas

Kansas City será el escenario del encuentro entre Perú y Canadá el próximo martes 25 de junio. (Foto: iStock). / Joecho-16

Kansas City, ubicada en el estado de Kansas en Estados Unidos, es la segunda parada de la selección peruana. Se trata de una ciudad dinámica conocida por su rica historia vaquera, sus amplias praderas, y su exquisita gastronomía caracterizada por su barbacoa ahumada. Además, la ciudad resalta por la historia de la música jazz, los museos únicos y las fantásticas tiendas que se encuentran en sus calles.

Una vez en la ciudad, se recomienda probar uno o más de los 100 restaurantes de barbacoa que existen . La ciudad es conocida como la “capital de la barbacoa” y cuenta con restaurante leyendas como Gates y Bryant’s. Otro imperdible es escuchar jazz al ritmo de Kansas en alguno de los más de 40 clubs locales.

La barbacoa es el platillo más famoso de Kansas. La ciudad cuenta con más de 100 restaurantes que lo preparan. (Foto: iStock). / ramonailumuscom

Una ruta imprescindible de realizar es la visita al distrito artístico Crossroads , en los que se puede encontrar más de 60 galerías de arte y tiendas. Además, se puede caminar por las calles y parques de la ciudad en búsqueda de las famosas “fuentes de Kansas”. La ciudad es conocida por sus más de 200 fuentes.

Para los amantes de la adrenalina, se sugiere visitar el Kansas Speedway , un óvalo de velocidad donde se celebran eventos de NASCAR y otras competiciones emocionantes. También se puede pasar una tarde emocionante en el Schlitterbahn Kansas City , un parque acuático familiar que cuenta con toboganes emocionantes, ríos lentos y áreas de juegos acuáticos para todas las edades.

Compras y playa en Miami, Florida

Las playas de Miami son perfectas para pasar un rato junto a la familia y desconectarse del bullicio de la ciudad. (Foto: iStock). / no_limit_pictures

La última parada de la blanquirroja durante la fase inicial de la Copa América será Miami. La ciudad es una de las más visitadas por peruanos y turistas en todo el mundo por su variedad de playas, sus tiendas de moda y su vibrante vida nocturna.

Una de las paradas imperdibles durante la estadía en Miami es recorrer sus playas. Algunas de las más concurridas son South Beach, Miami Beach, y Key Biscayne. En ellas, se puede pasar un rato relajante, nadar, practicar deportes acuáticos o simplemente pasear por la costa. Además, se puede alquilar una lancha o yate para pasear por la costa.

Para los aficionados a la naturaleza, otro paseo infaltable es explorar los Everglades , el parque natural subtropical más grande de los Estados Unidos que ofrece la oportunidad de avistar aves, cocodrilos, lagartos o caimanes. También se puede dar un paseo en hidrodeslizador o hacer senderismo.

Miami es la ciudad ideal para ir de compras por el gran número de tiendas de diseñador, marcas independientes y hasta outlets que se pueden encontrar en la ciudad.(Foto: iStock). / Boogich

Uno de los atractivos más novedosos de Miami es la ruta artística. Se puede visitar el distrito Art Deco de South Beach, donde se encuentran edificios históricos coloridos y galerías de arte. Además, el Pérez Art Museum Miami (PAMM) yel Wynwood Walls, una colección de murales callejeros de arte urbano, son una parada infalible.

Por supuesto, en Miami las compras no pueden faltar. Se recomienda visitar las tiendas de lujo en el Design District y en el centro comercial Bal Harbour Shops. También puedes visitar el centro comercial Lincoln Road Mall, Aventura Mall o Dolphin Mall. Para terminar la aventura, Miami ofrece una vida nocturna muy diversa con numerosos bares, discotecas y clubes en South Beach, Downtown Miami y Wynwood.

Fixture de Perú en la Copa América 2024 Fecha 1: Perú vs Chile (viernes 21 de junio / 19:00 horas / AT&T Stadium - Texas)

Perú vs Chile (viernes 21 de junio / 19:00 horas / AT&T Stadium - Texas) Fecha 2: Perú vs Canadá (martes 25 de junio / 17:00 horas / Sporting Park - Kansas)

Perú vs Canadá (martes 25 de junio / 17:00 horas / Sporting Park - Kansas) Fecha 3: Perú vs Argentina (sábado 29 de junio / 19:00 horas / Hard Rock Stadium- Miami)