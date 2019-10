El sueño ya es realidad: los fanáticos de Star Wars pueden tomar el control en el Millennium Falcon y volar por la galaxia, protagonizar batallas interespaciales, interactuar con los personajes de la mítica saga creada por George Lucas y hasta saborear comida y bebidas galácticas.

Recientemente inaugurada, Star Wars: Galaxy's Edge es la nueva área, quizás de las más esperadas de Disney, en Orlando. Un sitio de culto para los fanáticos en Disney's Hollywood Studios. Tanto es el furor que despierta que muchos seguidores pasaron la noche en la puerta del parque para ser los primeros en conocer el mundo de Star Wars, antes de la gran apertura.

Para Disney representa la ampliación más grande y tecnológicamente avanzada de un área, con una sola temática. Esta misma experiencia, con las mismas atracciones, se puede vivir en Disneyland Park, en California, donde se inauguró a fines de mayo.

-CÓMO ES LA ACCIÓN EN LA GALAXIA-



Los visitantes son transportados a una galaxia muy lejana por medio de un viaje a Batuu, un planeta localizado en el borde exterior de la galaxia, justo en la frontera con el espacio salvaje, una región desconocida más allá de todos los sistemas estelares conocidos. El planeta es el hogar de Black Spire Outpost, un puerto de contrabandistas, comerciantes y aventureros que desean evitar cualquier enredo innecesario con la Primera Orden.

Cuando los visitantes entren a Black Spire Outpost, se encontrarán con extraterrestres, droides y otros habitantes de este mundo mientras van en busca de productos extraños y únicos, descubren comida y bebidas inusuales o se unen a una tripulación en busca de aventuras. A lo largo del camino, los visitantes se cruzan con algunos rostros familiares que incluyen a Rey, Chewbacca o incluso al Líder Supremo, Kylo Ren, y sus Stormtroopers.

-JUGAR DESDE LA APP-



Una de las innovaciones de Star Wars: Galaxy's Edge es que la aplicación Play Disney Parks, que se puede descargar en el celular (los parques tienen wi-fi gratuito) permite interactuar con el área temática y sus residentes. Se puede elegir entre ayudar a un contrabandista, unirse a la Resistencia o jurar lealtad a la Primera Orden.



Los personajes más famosos de la saga, como Chewbacca y los droides, interactúan con los visitantes. (Foto: Disney Parks)

Cuando los visitantes usan la aplicación transforman sus dispositivos móviles en su propio Datapad de Star Wars y abren la puerta a una variedad de oportunidades nuevas para interactuar con el área temática, como traducir un idioma galáctico o descubrir qué se encuentra oculto en cajas y contenedores.

Además, la app habilita a interactuar con otros elementos, como droides, naves, pantallas multimedia, paneles de puertas y señales de antenas. A lo largo del día, los visitantes pueden formar parte del juego para múltiples participantes Outpost Control, que se lleva a cabo por toda el área temática y apoyar la Resistencia o La Primera Orden.

Los visitantes pueden entrar a la cabina y tomar el control del legendario Millennium Falcon. (Foto: Disney Parks)

-LAS PRINCIPALES ATRACCIONES-



Star Wars: Galaxy's Edge ofrece dos grandes atracciones emblemáticas.



En Millennium Falcon: Smugglers Run, los visitantes entran a la cabina de "el pedazo de chatarra más rápido de la galaxia" para vivir su propia aventura de Star Wars. Ellos toman los controles del Falcon, en una de tres funciones específicas y fundamentales, mientras la nave recorre el espacio. Algunos serán pilotos, otros artilleros y otros ingenieros, creando múltiples formas de experimentar la atracción en una experiencia que responde en tiempo real a las decisiones y acciones que toman.

La otra gran atracción, Star Wars: Rise of the Resistance se inaugurará el 5 de diciembre próximo en el parque de Orlando (el 17 de enero en Disneyland de California). La atracción promete situar a los visitantes en medio de una batalla climática entre la Primera Orden y la Resistencia que incluye un enfrentamiento con Kylo Ren.

(Foto: Disney Parks)

-SABORES INTERGALÁCTICOS-



Además de la experiencia inmersiva de los juegos, se puede probar la comida espacial, como la leche azul o verde.



Cuando se camina por el mercado, los comerciantes ofrecen diversas delicias locales, como el Outpost Mix de Kat Saka's Kettle, que prepara palomitas de maíz con una combinación de sabores dulces, picantes y salados.

En Oga's Cantina, sirven bebidas exóticas en recipientes exclusivos.

En otra parte del mercado, Ronto Roasters llama la atención de los comensales por el gran motor de un pod de carreras que calienta el asador para los Ronto Wraps. Cuando los clientes están en fila para ordenar, se encuentran con un droide de fundición que ahora se encarga de asar cuidadosamente las carnes. También se puede elegir entre una variedad de bebidas exóticas sin alcohol, como el Sour Sarlacc o el Tatooine Sunset.

Star Wars: Galaxy's Edge, la nueva área de Disney, en Orlando (Foto: Disney Parks)

El Milk Stand ofrece dos bebidas locales muy populares: la leche azul y la leche verde. La leche azul fue vista primero en Star Wars: A New Hope, cuando Luke Skywalker se sienta a comer con su familia. La leche verde se presentó en Star Wars: The Last Jedi, cuando Luke vivía en el planeta Ahch-To. Ahora, los visitantes pueden pedir estas bebidas congeladas y a todo color, azul o verde.

Cuidado con las gaseosas que parecen bombas. Aunque parezca absurdo, la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos (TSA) prohibe subir al avión o despachar en las valijas las gaseosas exclusivas del parque porque parecen detonadores térmicos. Como imitan un explosivo están vedadas. Así que habrá que tomarlas y descartar la botellita, porque no se pueden llevar a casa de recuerdo.

-CREADORES ESPACIALES-



Además del viaje intergaláctico en el Millennium Falcon, el nuevo espacio ofrece crear un sable de luz y un droide, con costo extra, y bastante caro, para los bolsillos devaluados de los argentinos.



Droid Depot invita a construir droides astromecánicos, uno de los secuaces más indispensables de la galaxia, a gusto de cada uno. Los clientes recogen las piezas y partes de una cinta transportadora para crear uno de los dos modelos bases (la serie R o la serie BB).

Los droides se pueden programar con microchips y accesorios adicionales para así personalizarlos aún más. Además, Droid Depot también dispone de droides preconstruidos, juguetes inspirados en los mismos droides, ropa y mucho más. Armar el droide cuesta 100 dólares.

También se pueden crear sables de luz personalizados en Savi's Workshop. Por ejemplo, el cristal kyber está disponible en rojo, azul, verde y violeta, hay diferentes empuñaduras, mangas, tapas. Más costoso, asciende a 200 dólares.

Para ambas experiencias hay que reservar con mucha anticipación: por ejemplo, en octubre ya está la mitad del mes reservado.

-SOUVENIRS-



En el interior de la tienda Dok-Ondar's Den of Antiquities, los visitantes encontrarán una selección de objetos extraños y misteriosos a la venta que representan diferentes épocas de la galaxia de Star Wars; estos incluyen holocrones, artefactos antiguos de Jedi y Sith, sables de luz y mucho más. Mientras exploran cada rincón de la tienda.



También negocios con ropa y accesorios galácticos, toda clase de juguetes y juegos creados por un toydariano (la especie extraterrestre voladora vista por vez primera en Star Wars: The Phantom Menace.

-HORAS EXTRA-

​

Los fast past que permiten acceder a las atracciones sin hacer fila, no están disponibles en la nueva tierra de Star Wars. Pero los que se alojen en los hoteles de Disney Resort pueden acceder a las extra extra magic hours. Habitualmente los parques, dentro de un sistema de rotación, abren o cierran una hora antes. Pero con estas extra extra magisc hours están abiertos más tiempo. Por ejemplo, Hollywood Studios hasta el 2 de noviembre, para huéspedes de los hoteles Disney exclusivamente, abre 6 a 9 de la mañana. También ofrecen horas extras Animal Kingdom y Magic Kingdom, en estos casos de 7 a 8 AM, también hasta el 2 de noviembre.



La entrada al parque cuesta, por día, desde 109 dólares por persona.