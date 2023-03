Marrakech es una ciudad de contrastes y la puerta de entrada a Marruecos. / Pixabay

Hasta allí he llegado en un vuelo de dos horas, desde Madrid. Un taxi coordinado previamente me conduce al lugar donde pasaré las primeras noches. En esta ocasión en vez de un hotel me quedaré en un riad, una construcción tradicional marroquí, que está ubicada cerca de la medina (o centro histórico), es administrada por sus dueños y ofrece experiencias más auténticas.

En el Riad Alice me reciben con un té, señal de bienvenida en Marruecos. Minutos más tarde me invitan a mi habitación, que parece sacada de uno de los cuentos de Las Mil y Una Noches. Entonces, comienza una historia fascinante.

24 horas en Marrakech

El descanso fue reparador y el desayuno muy bueno. Lo sirven en un patio interior de techos altos, decorado con alfombras y muebles de madera. Incluye huevos, aceitunas, mermeladas, panqueques, panes y una tetera con té marroquí. Si lo tomas temprano, va acompañado de la primera llamada a la oración (son cinco llamadas en el día). Algo que solo ocurre en los países musulmanes y que vale la pena escuchar una vez en la vida.

Marrakech alberga a un millón y medio de habitantes, y se nota. En mi primera caminata por la medina, el zoco y la famosa plaza de Jamaa el Fna me cruzo con cientos de personas, motos, encantadores de serpientes, monos amaestrados, gritos, puestos de coloridas especias, comida callejera y jugos de fruta.

Los zocos están repletos de tiendas de lámparas, babuchas, alfombras, sedas y especias. Regatear es obligatorio. / Pixabay

Estoy abrumada. No sé si es la música, los gritos, los rebuznos o todo junto. Así que nos vamos a una terraza que mira a la plaza de Jamaa el Fna para tomar un respiro. Las mejores vistas son en La Place, el Café de France y Le grand balcon du café glacier. Ver todo desde lo alto resulta un calmante y un par de tecitos después, estoy lista para volver a mezclarme entre las multitudes y explorar mi primer destino en Marruecos.

Camino junto a Youssef, guía de la agencia The Beautiful Morocco, quien me habla sobre la medina, sus laberintos y lo mágico que resulta perderse. En su español básico me invita a regatear, un arte que todo viajero debe practicar en estas tierras. Luego me advierte sobre la existencia de estafadores, quienes en lugar de guiarte te conducen hacia caminos más largos solo para cobrarte más. Por ello, buscar guías oficiales o agencias recomendadas es obligado.

La Plaza Jemaa el-Fna es imprescindible en tu paseo por la medina de Marrakech / Pixabay

Ver el atardecer en la plaza de Jamaa el Fna y probar comida callejera son un ‘must’. Por la noche la algarabía en esta zona se triplica y aparecen músicos, danzantes y otros personajes dignos de fotografía. Ojo con eso, antes de disparar pide permiso. Algunos no quieren ser retratados y muchos te pedirán dinero a cambio de fotos.

A solo unos pasos está la mezquita de la Koutubia, un emblema de la ciudad desde donde cinco veces al día se hace el llamado a la oración musulmana. Fue construida entre el siglo XI y 1158. Si bien solo ingresan los musulmanes, los demás podemos admirarla de afuera y ver el ingreso de los fieles que cada viernes llegan vestidos de blanco para orar.

El Jardín Majorelle es muy concurrido. Ve a las 8 a. m. y evita aglomeraciones. / Facebook de Le Jardin Majorelle (facebook.com/jardinmajorelleofficiel)

Entre los imperdibles de la ciudad roja de Marruecos, como se le conoce a Marrakech por el color de sus construcciones, están las tumbas saadíes y el palacio de la Bahía, ubicados al sur. Al norte, la Madrasa o escuela coránica Ben Youssef. Si te da el tiempo, visita el jardín de Majorelle en el barrio de Guéliz, que fue renovado por Yves Saint Laurent. Este último reabrirá el 4 de marzo, de 8 a. m. a 6 p. m. y vende los boletos en línea. Inclúyelos en tu itinerario, tu feed de Instagram te lo agradecerá.

Tres días en el desierto

Lo primero a considerar para visitar el desierto del Sahara son los días que puedes destinar al recorrido. Si solo dispones de uno o dos días debes ir a Zagora, una zona cercana a Marrakech, pero donde no encontrarás dunas. Las impresionantes montañas de arena, que viste alguna vez en la pantalla grande, son las del desierto de Erg Chebbi, en Merzouga. Un paisaje impresionante que exige, por lo menos, 3 días completos y un viaje por carretera de más de 10 horas.

Ait Ben Haddou es uno de los escenarios de Juego de Tronos. Se incluye en el circuito de 3 días por el Sahara. / Pixabay

La excursión al desierto de Erg Chebbi atraviesa la imponente cordillera del Atlas, que en su punto más alto alcanza los 2.260 metros de altura. En la ruta conocemos los escenarios de Game of Thrones, Gladiador y Moisés ubicados en Ait Ben Haddou, una kasbah (o ciudadela) considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

También probamos tajine, un plato tradicional hecho con pollo, limón encurtido, aceitunas y un aderezo que se cuece lentamente en una olla de barro con tapa cónica. Despertamos en medio de las Gargantas del Dades, recorremos una ciudad de adobe de más de 600 años de antigüedad y salimos hacia la Garganta del Todra, antes de pisar el desierto del Sahara.

Si quieres ver dunas espectaculares en el desierto del Sahara, viaja a Merzouga. / Pixabay

Un camino inolvidable nos lleva a la zona más espectacular del desierto, casi en la frontera de Marruecos con Argelia. A partir de ese momento, toca cubrirse el pelo con un turbante y montarse en un dromedario para transitar por un paisaje rodeado de dunas doradas. Son 10 kilómetros, sin nada alrededor, solo el silencio y una fila de viajeros que se proyecta sobre la arena.

Cae el sol y nos sorprende una noche estrellada en medio de un campamento beduino con todas las comodidades. Cenamos, bailamos y despertamos dentro de una tienda de campaña acondicionada con camas, baños y agua caliente. Salimos nuevamente en los dromedarios y el guía, como si tuviera un reloj incorporado, nos pide descender a escasos segundos de un espectáculo irrepetible: el sol hace su aparición en medio del desierto, uno tan grande como China y tan hermoso, que parece un sueño.