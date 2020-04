El Titanic no solo era promocionado en su época como el trasatlántico más grande y lujoso del mundo, sino también como el más seguro. A tal punto que lo catalogaron “Insumergible” allá en 1912. En su primer y única salida, la embarcación terminaría por hundirse en las heladas aguas del Atlántico, al colisionar con un iceberg. Ya han pasado 108 años de este trágico suceso, pero aun hay datos que siguen generando la curiosidad de miles de personas en el mundo.

¿Cuándo se construyó el Titanic?

La empresa White Star Line y la constructora irlandesa Harland & Wolff estaban a cargo de la construcción del barco (pesaba aproximadamente 46,328 toneladas). Ambos equipos iniciaron todo el proceso el 3 de marzo de 1909 en Belfast, Irlanda. La inversión fue de 7.5 millones de dólares.

¿Cuál era la ruta que iba a realizar el Titanic?

La embarcación salió del puerto de Southampton, en Reino Unido, el miércoles 10 de abril de 1912. Su destino final era Nueva York, en Estados Unidos. Tras colisionar con un iceberg, la embarcación, que llevaba más de 2 mil personas consigo, terminó por hundirse en las frías aguas del Atlántico el 15 de abril de 1912.

¿Cuántas personas viajaban en el Titanic?

Fueron 2.228 personas las que subieron a este famoso barco. 1.343 eran pasajeros, mientras que los miembros de la tripulación la integraban 885 personas.

Esquema de la tragedia del Titanic. (Infografía: AFP)

¿Cuánto costaban los boletos del Titanic?

Disfrutar de la primera clase de la embarcación era un lujo que solo millonarios, empresarios y políticos se podían dar. Adquirir uno de estos boletos rondaba los US$ 70.000. Mientras que en segunda y tercera clase, entre US$ 1.000 y US$ 640 por persona, respectivamente, según revela una nota del Archivo Histórico de El Comercio.

¿Cuáles eran las comodidades del Titanic?

La luz eléctrica y calefacción eran dos cosas que tenían todas las habitaciones del barco. Pero si de comodidades se trata, piscinas, gimnasios, baños turcos y una cancha de squash eran espacios que habían sido pensadas para satisfacer a sus pasajeros de lujo.

¿Por qué no se pudo impedir el choque contra el iceberg?

Las entrevistas posteriores al suceso detallan que el capitán Edward J. Smith no hizo caso a las advertencias de que había hielo en el camino. Él estaba muy confiado en que nada le podía suceder a un barco como el Titanic. Creía imposible una tragedia como esta. Una vez que quiso reaccionar, ya fue muy parte para todos los tripulantes. Los compartimientos se inundaron en cuestión de minutos.

¿Cuántas personas murieron y sobrevivieron a la tragedia?

Tras chocar con un iceberg, el Titanic tardó solo 2 horas y 40 minutos para hundirse por completo la madrugada del 15 de abril de 1912. Fueron 1.500 personas las que fallecieron. Solo pudieron sobrevivir 700 personas, entre mujeres y niños que pudieron subir primero a los botes salvavidas.

¿Dónde se encontraron los restos del Titanic?

Desde hace más de un siglo, el Titanic ha permanecido en aguas internacionales. Específicamente a unas 350 millas náuticas de la costa de Newfoundland (Canadá), al fondo del Atlántico Norte. Fue descubierta en 1985.





