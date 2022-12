Estados Unidos es azotada por una tormenta invernal nunca antes vista. Varios estados del país sufren fuertes nevadas lo que ha traído varias consecuencias, entre ellas 37 muertos hasta al momento. Como era de esperarse, el mal tiempo ha obligado a las aerolíneas a cancelar la llegada de vuelos desde este jueves, por lo que miles de personas han perdido la oportunidad de pasar las fiestas con sus familiares y se encuentran varados en el Aeropuerto en búsqueda de otros vuelos. Hasta el momento, la web FlightAware calcula que se han cancelado 6000 vuelos al país y muchos se han retrasado.

Si tu eres uno de los afectados y se canceló tu vuelos a Estados Unidos, México o Canadá, ¿qué puedes hacer? Aquí te lo contamos.

¿Qué debes hacer si cancelan o retrasan tu vuelo?

Lo primero es recordar que los vuelos se han cancelado por tu propia seguridad, pues es imposible viajar con las condiciones climáticas actuales. Lo segundo a tener en cuenta es que cual reprogramación de vuelo cancelado o incluso atrasado, debe realizarse con tu propia aerolínea, no con personal del Aeropuerto o cualquier otra institución. En caso hayas comprado tu pasaje a través de una agencia, deberás comunicarte con ella para que te informen de las condiciones de reprogramación.

Si no estás en el aeropuerto

¿Qué debes hacer si cancelan o retrasan tu vuelo? Si no te encuentras aún en el aeropuerto, lo primero que debes hacer es revisar el estado de tu vuelo por la página web o aplicación de la aerolínea. Muchas veces estas noticias se dan a último minuto, pero si has tenido suerte y la has recibido a tiempo quédate en tu casa e intenta arreglar el problema desde allí. Una recomendación es inscribirte a as alertas de texto gratuitas de las aerolíneas sobre el estado de los vuelos cuando compres tu boleto.

Si no tienes información directa de tu vuelo pero ves muchos otros cancelándose al mismo destino, revisa la web FlightAware, que cuenta con información para seguir las tendencias de los vuelos más grandes.

Si estás en el aeropuerto

En el caso que ya te encuentres en el aeropuerto, lo primero que debes hacer es buscar tu vuelo en las pantallas de información. Si confirmas que se encuentra cancelado o retrasado, dirígete inmediatamente a las cabinas de atención de tu aerolínea. Es importante recalcar que los pasajeros que lleguen primero tendrán mejores posibilidades de reprogramación o cualquier otra opción que la aerolínea ofrezca.

Si te encuentras esperando en la cola para ser atendido por tu aerolínea, aprovecha en contactarlos por teléfono. Normalmente, el número de atención de tu país puede estar ocupado debido a las cancelaciones, así que una buena recomendación es llamar a un centro de llamadas internacional de tu compañía aérea. Te podrán ayudar mucho más rápido.

Revisa las condiciones de tu pasaje

Es posible que dada el temporal en Estados Unidos, las aerolíneas ofrezcan condiciones especiales. Pero siempre que cancelen o retrasen tu vuelo lo primero que debes hacer en revisar los derechos de reembolso de tu pasaje.