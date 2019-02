TripAdvisor: estas son las 15 mejores playas del mundo para visitar el 2019

La lista que todos los amantes del mar, la arena y el sol estaban esperando. El portal de viajes TripAdvisor ha dado a conocer su ranking con las mejores playas del mundo. Los destinos ganadores del Travellers' Choice Playas 2019 han sido elegidos por los millones de usuarios de la plataforma y todos son espectaculares.

Lo mejor de todo es que la plataforma nos brinda información detallada de cada una de estas playas y la mejor época del año para visitarlas, como para planificar desde ya nuestro próximo viaje.

De las playas que integran esta lista, podemos encontrar dos en nuestro continente, específicamente en Brasil: Baia do Sancho, en el archipiélago de Fernando de Noronha, y Prainhas do Pontal do Atalaia, en Arraial do Cabo.

Recorre la galería que acompaña esta nota y descubre las 15 mejores playas del mundo, según TripAdvisor.