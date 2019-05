Cinco destinos marcados por la tragedia que atraen gran cantidad de turistas | FOTOS

Consiste en visitar destinos marcados por las tragedias como Fukushima, la ciudad japonesa que en el 2011 sufrió un accidente nuclear o la finca de Pablo Escobar en Antioquia, Colombia, que recuerda los terribles años del narcotráfico. ¿Morbo por las catástrofes y crímenes o curiosidad por la historia? Presentamos algunos tours para que saques tus propias conclusiones.

Frontera México - EE.UU.

Se simula el recorrido que padecen cientos de personas, en su mayoría mexicanos y centroamericanos, quienes intentan cruzar desde México hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. Desafortunadamente, en ese empeño, se enfrentan a secuestros, arrestos, hambre, deshidratación, entre otros peligros.

El tour (www.graylinearizona.com) empieza al revés. Es decir, en la urbe estadounidense de Tucson, estado de Arizona, que limita con la región mexicana de Sonora, pues la localidad de Nogales es una de las zonas de acceso a EE.UU. En la ruta de ocho horas tendrás la oportunidad de conversar con los habitantes de los pueblos contiguos acerca de esta situación, y verás los tanques de agua instalados en la comunidad de Arivaca (Arizona) para que los migrantes sacien su sed. También te toparás con los voluntarios de distintos organizaciones que ofrecen su ayuda a dichas personas. Por último, te encontrarás con la garita de control y el muro fronterizo.



Hacienda Nápoles, Colombia

Se ubica en el municipio de Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia. La finca de casi 3.000 hectáreas, construida en 1978 por el narcotraficante Pablo Escobar, tenía 27 lagos artificiales, helipuerto, pista de aterrizaje y 1.500 animales (canguros, camellos, jirafas), entre otras excentricidades.

Además de despachar droga, en Nápoles se cometieron homicidios. Desde el 2008 la hacienda es propiedad del Gobierno colombiano que decidió convertirla en un espacio recreacional (entrada: US$27,80) con cinco parques acuáticos, un zoológico (como el de la época) y, para no olvidar el pasado, dos museos que honran a las víctimas (civiles y militares) de Escobar y recuerdan, con cronologías y fotos, sus crímenes. Informes: www.haciendanapoles.com.



Fukushima, Japón

El 11 de marzo del 2011 un terremoto de 8,9 grados de magnitud y un tsunami de 14 m de alto arrasó con la costa noroeste del país. El corte de electricidad posterior evitó la refrigeración de los seis reactores nucleares de la planta de Fukushima Dai-ichi, situada en la villa de Ōkuma, en el distrito de Futaba.

Minutos más tarde, un accidente nuclear de nivel radiactivo 7 obligó a desalojar el área. ¿El saldo de las tres desgracias? 19 mil muertos y 470 mil desplazados. Hoy, se realizan tours guiados con medidas de protección en los que se dan a conocer los trabajos de restauración de la metrópoli y de los lugares aledaños. Más detalles en: www.real-fukushima.com.



Chernobyl, Ucrania

Desde 1986, Prípiat es una ciudad fantasma. Entonces, 50.000 ucranianos huyeron debido a la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, que expulsó a la atmósfera humo y polvo radioactivo y causó un incendio que demoró 10 días en apagarse. ¿El motivo? Un experimento para probar la unidad turbo-generadora de la planta.

Pese a que el territorio tardará en descontaminarse casi 24 mil años más, puede visitarse. Eso sí, solo con un operador turístico autorizado por el Gobierno, con conocimientos para identificar las áreas radioactivas y evitarlos en la travesía. Encuéntralos en: www.chernobylwel.com. Precio: US$133,31.

Dato: “Chernobyl” es la última miniserie de HBO. El 10 de mayo fue el estreno en Latinoamérica.

Belchite, Zaragoza

En 1937, este municipio quedó en escombros tras 14 días de ataques bélicos durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Los resultados fueron lamentables: 5.000 fallecidos y 2.411 prisioneros. Actualmente, es posible pasear por las ruinas de Belchite: una especie de museo de guerra al aire libre. Informes: www.belchite.es/oficina-de-turismo-belchite.

EL TURISMO OSCURO DESDE CASA:

Para ver:

“Dark Tourist” (2018) es una serie de Netflix conducida por el periodista neozelandés David Farrier, quien realiza el turismo negro u oscuro alrededor del globo. El programa tiene una temporada de ocho episodios (40 minutos cada uno).​

Para leer:

“I was Here: Photographs of Dark Tourism” es el libro que recopila el trabajo del fotógrafo francés Ambroise Tézenas en distintos sitios, como zonas de guerra o epicentros de catástrofes y crímenes. A la venta en: www.buscalibre.pe a S/148,38.