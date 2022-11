United Airlines Ventures (UAV) ha anunciado una inversión estratégica en NEXT Renewable Fuels (NEXT), que está permitiendo una refinería de biocombustible insignia en Port Westward, Oregón, con una producción prevista a partir del 2026. NEXT es una empresa con sede en Houston que está desarrollando la biorrefinería que, a pleno rendimiento, podría producir hasta 50,000 barriles diarios de combustible de aviación sostenible (SAF), diésel renovable y otros combustibles renovables. UAV podría invertir hasta US$ 37,5 millones en NEXT, siempre que la empresa cumpla ciertos objetivos.

“En estos momentos, uno de los mayores obstáculos para aumentar el suministro y reducir los costes del combustible sostenible es que no contamos con la infraestructura necesaria para transportarlo de forma eficiente, pero la ubicación estratégica y los activos de NEXT resuelven ese problema y proporcionan un modelo para las futuras instalaciones que deben construirse”, dijo Michael Leskinen, Presidente de United Airline Ventures. “Creemos que esta inversión no sólo reforzará las ambiciones de NEXT y creará soluciones a corto plazo para ampliar nuestro suministro de SAF, sino que además demuestra nuestro compromiso con la producción de SAF a la escala necesaria para descarbonizar la industria de la aviación”.

La biorrefinería de NEXT ofrece varias ventajas únicas, como el acceso a un puerto de aguas profundas, un muelle de categoría industrial existente y opciones logísticas multimodales , lo que facilita el acceso a las opciones de materias primas y a los mercados de consumo de SAF de rápido crecimiento en la costa oeste. NEXT ha llegado a un acuerdo con BP para abastecerse al 100% de su materia prima, lo que reduce aún más los problemas de abastecimiento que históricamente han experimentado las instalaciones más pequeñas. NEXT también ha recibido un permiso aéreo crucial del Estado de Oregón. Una vez que se obtengan todas las autorizaciones y permisos necesarios y la biorrefinería esté operativa, podrá utilizarse como plataforma para ampliar la SAF y desplegar otras tecnologías futuras.

“El sector de los combustibles limpios está despegando y nuestro acceso a las materias primas, a la distribución multimodal y a los principales actores del sector nos sitúa como uno de los principales proveedores de SAF en la Costa Oeste”, dijo Christopher Efird, Director General y Presidente de NEXT. “La inversión de United en NEXT refuerza nuestra determinación de ser uno de los líderes en combustibles limpios en el sector del transporte”.

El anuncio supone la quinta inversión de United en tecnología relacionada con SAF y su primera inversión directamente en una biorrefinería. United ha sido un líder de la industria en la defensa del combustible alternativo para aviones durante años - incluyendo la inversión en más producción de SAF que cualquier otra aerolínea en el mundo y volando el primer vuelo de pasajeros del mundo utilizando 100 % SAF en un motor. United también lanzó el programa Eco-Skies Alliance, que, entre sus 30 participantes corporativos, ha comprado colectivamente más de 7 millones de galones de combustible de aviación sostenible.

Lanzado en el 2021, UAV es el primer fondo de riesgo centrado en la sostenibilidad que se dirige a nuevas empresas, tecnologías emergentes y conceptos que complementarán el objetivo de United de alcanzar las cero emisiones netas para 2050, sin depender de las compensaciones de carbono tradicionales, como las compensaciones voluntarias o la plantación de árboles. Hasta la fecha, la cartera de UAV incluye productores de SAF y otras empresas que avanzan en tecnologías como la utilización del carbono, motores eléctricos de hidrógeno, aviones regionales eléctricos y taxis aéreos.