Islands of Adventure, Volcano Bay y Universal Studios abren sus puertas para alegría de los estadounidenses, pues las fronteras internacionales permanecen cerradas. Lo hace obedeciendo las normas de higiene y seguridad del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

¿Qué ha cambiado en el funcionamiento de los tres parques temáticos? El horario de atención se recortó de 9 a.m. a 6 p.m., a excepción de Volcano Bay que abrirá de 10 a.m. a 5 p.m. Otra modificación fundamental es la interacción con los personajes: no está permitido abrazarlos. Por otro lado, estos llevarán mascarillas.

Se sugiere utilizar la app Universal Orlando Resort para cancelar las cuentas de los restaurantes. (Foto: Universal Studios Florida)

Ahora bien, a los visitantes se les tomará la temperatura previo a su ingreso y no entrarán quienes tienen más de 38 °C. Además, en todas las filas se han colocado letreros y marcas en el piso que recuerdan la distancia social de 1,80 m entre personas. Importante: los espectáculos multitudinarios seguirán suspendidos y las áreas de juegos para infantes continuarán cerradas.

Respecto de las reglas de limpieza, el uso de tapabocas resulta obligatorio para trabajadores y asistentes, tanto en interiores como en exteriores. Los parques proveen gel antibacterial y máquinas de autolavado de manos. Asimismo, desinfectan los vehículos de los juegos y las zonas de alimentación ni bien quedan libres.

¿Y los restaurantes? Ofrecen comida en cartones desechables y recomiendan realizar los pedidos a través de la app Universal Orlando Resort. Con el fin de evitar el contacto físico, en Mythos Restaurant, de Universal Studios, los mozos llevarán los utensilios en una fuente. Los comensales se encargarán de retirarlos.

No está permitido abrazar a los personajes. (Foto: Universal Orlando Resort)

El 2 de junio fue la reapertura de algunos hoteles de Universal Orlando Resort; entre ellos, Universal’s Cabana Bay Beach Resort, Universal’s Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites y Hard Rock Hotel. Finalmente, el próximo 11 de junio abrirán los parques temáticos de SeaWorld Park & Entertainment.

