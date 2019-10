Hay que llegar con un plan; de lo contrario, te abrumarás. Universal cuenta con tres parques temáticos, uno de ellos acuático. Entonces, ¿qué hacer en cada uno? Es la pregunta que debes responder antes de entregarte a la aventura. En estas páginas, compartimos nuestras atracciones favoritas.

Universal Studios

Aquí todo es posible. Participar de una peligrosa persecución con los chicos de “Rápidos y Furiosos”. Vivir una experiencia 4D al lado de Shrek. Asistir al programa “The Tonight Show” y retar a su anfitrión, Jimmy Fallon, a una carrera por aire y tierra en Nueva York. Escapar del banco de Gringotts y de los villanos de “Harry Potter”.

Pero primero, lo primero. Rockit es LA montaña rusa, una oportunidad para vencer tus miedos. Empieza de manera dramática, con un ascenso de 90 grados seguido de una caída que te deja sin habla. Facultad que no recuperas pronto, pues viene una vuelta de 360 grados en la que el carrito -de apenas dos pasajeros- gira en simultáneo. Rockit alcanza los 105 km/h y continúa poniendo a prueba tus nervios, debido a sus descensos de hasta 17 pisos. La buena noticia es que previo a la partida tienes unos segundos para elegir la canción que te acompañará durante el recorrido. Nosotros escogimos “I will survive” [Sobreviviré] de Gloria Gaynor. Parecía lo correcto.

Menos cardíaca aunque buenísima es Revenge of the Mummy, basada en la saga de “La Momia”. Un camino poco iluminado, lleno de jeroglíficos y esfinges egipcias conduce a esta montaña rusa bajo techo. Cuando ya no puedas dar marcha atrás, descubrirás lo que advertían dichos jeroglíficos: la momia Imhotep aguarda por ti. Así, en absoluta oscuridad, avanzarás, retrocederás, subirás, caerás. Sortearás fuego, agua, insectos. ¿Que si vale la pena? Tanto como para hacer la fila de nuevo.

Los últimos sí o sí son los simuladores de Transformers y Los Simpson. Autobots y Decepticons se enfrentarán en una batalla de vida o muerte. Y tú estarás en el medio. En Transformers The Ride 3D abordas un vehículo con tecnología de vuelo que suma 600 m en 4 minutos. Las persecuciones y los ataques combinan imagénes tridimensionales proyectadas en 14 pantallas de hasta 18 m con efectos de sonido y especiales (aire, agua, humo y calor). Impecable.

Calma la sed en la cervecería Duff de Universal Studios. (Foto: Universal Orlando)

La renovada The Simpson Ride apela a la realidad virtual y tecnología envolvente (la animación se exhibe en una pantalla curva gigante de 24 m de diámetro) para convencerte de que has arribado a Springfield. Allí te toparás con todos los personajes de la famosa serie y emprenderás una inenarrable travesía con Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

Islands of Adventure

En este parque conviven los superhéroes de Marvel, los dinosaurios de “Jurassic Park”, King Kong, Popeye y sus amigos y el gato con sombrero, entre otras estrellas. También está el Mundo Mágico de Harry Potter.

La atracción Jurassic Park River Adventure tiene una caída de 25 m. (Foto: Universal Orlando)

Pero vamos por partes. En la zona Marvel tenemos dos juegos preferidos. En el simulador de Spider-Man el objetivo es rescatar la Estatua de la Libertad. ¿Tu aliado? El mismísimo Hombre Araña. Vuelos, escaladas, caídas libres, combates y un cameo del recordado Stan Lee asegura esta aventura en 3D. El otro es la montaña rusa del increíble Hulk. Sentirás la furia verde desde el inicio, ya que un abrupto giro te impulsará a una de las siete vueltas que darás hasta llegar a los 46 m de alto y 108 km/h.

En la zona Marvel encontrarás atracciones de Spider-Man, el increíble Hulk y el doctor Doom. (Foto: Universal Orlando)

Es turno del Mundo Mágico. En la estación King´s Cross del área londinense de Universal Studios, ingresa al célebre Hogwarts Express: el tren que te llevará desde ese parque al de Islands of Adventure. En el camino verás a los protagonistas de las películas inspiradas en los libros de J.K. Rowling. Al salir de la estación Hogsmeade hay mucho por hacer. Sin embargo, no debes ignorar la atracción The Forbidden Journey. Montado en una escoba, volarás por lugares icónicos del universo “Harry Potter”, como la oficina de Dumbledore, además de jugar quidditch junto a Harry.

Tampoco puedes perderte la montaña rusa en honor a Hagrid, el guardabosques y profesor de Hogwarts. Inaugurada en junio pasado, es la más larga del estado de Florida (1.540 m) y cuenta con una zona interior y exterior. Con la venia de Hagrid (animatronic hiperrealista de 2,15 m de altura), cruzarás el Bosque Prohibido en su moto mágica. Prepárate para caer 5 m y notar que los rieles han sido destruidos, por lo que la única alternativa es retroceder a 80 km/h. ¿Qué tan buena es Hagrid´s Magical Creatures Motorbike Adventure? Tan buena que el tiempo de espera puede ser de dos horas.

El tren Hogwarts Express de “Harry Potter” une Islands of Adventure y Universal Studios. (Foto: Universal Orlando)

Volcano Bay

Finalmente, ¡el parque acuático! Un volcán de 61 m, playas, ríos, piscinas, cascadas y casi 20 atracciones hacen de este un oasis que combina el relax con la diversión. Aquí destacamos tres juegos de distintas intensidades (vamos de menos a más).

En el tobogán Honu te deslizarás y girarás en una balsa para cinco personas que se eleva hasta la parte superior de dos muros. Es ahí cuando los gritos alcanzan los decibles máximos. La montaña rusa Krakatau, en cambio, se experimenta en una canoa que avanza por el interior y los alrededores del volcán en una secuencia de vueltas y caídas digna de repetir. Por último, lo más extremo. Kala y Tai Nui son dos resbaladeras entrelazadas entre sí, cuyo acceso está en la cima del volcán. Cada una tiene una cápsula individual en la que hay que pararse con brazos y piernas cruzadas. Una vez en posición, el piso se abrirá. ¿Qué sigue? Una caída (el primer tramo es empinadísimo) y muchas vueltas que impiden pensar, pues vas a toda velocidad por una estructura tubular que desemboca en una piscina. Cuando por fin pisas tierra, tu alma regresa al cuerpo.

Guía del viajero

¿Cómo llegar?

Latam y Copa Airlines vuelan de Lima a Orlando desde US$721.

Horario y entradas

Islands of Adventure: de 9 a.m. a 8 p.m. Universal Studios: de 8 a.m. a 6 p.m. Volcano Bay: de 10 a.m. a 6 p.m. Si te alojas en un hotel de Universal Resort puedes ingresar a los dos últimos parques temáticos una hora antes. El boleto de un día cuesta desde US$115 por persona tanto para Universal Studios como para Islands of Adventure y desde US$80 para Volcano Bay. Universal Resort ofrece paquetes que incluyen hospedaje y boleto para los tres parques desde US$85 por persona y por noche. Reserva en www.universalorlando.com