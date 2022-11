8 / 11

Llamada “La Ciudad Eterna”, la capital de Italia es un lugar que no te puedes perder, si lo que te interesa es el arte y la historia del mundo occidental. La arquitectura y la belleza natural del lugar se combinan formando un sitio del que no te querrás ir. No puedes dejar de visitar el Coliseo romano, el Panteón, el Arco del Triunfo de Constantino y la famosa Fontana di Trevi. (Foto: Shutterstock)