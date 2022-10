El 1° de octubre de 1971, Walt Disney World Resort abrió, oficialmente, por primera vez sus puertas a los visitantes; la culminación de años dedicados a imaginar, planear y desarrollar el sueño mágico de Walt Disney. Durante estas cinco décadas, el Lugar más mágico del mundo ha continuado su expansión con nuevas historias, personajes y aventuras que podrán ser apreciados toda la vida.

Y ahora, para su 50° aniversario, el resort da la bienvenida a los visitantes a “La Celebración más Mágica del Mundo” con los miembros del elenco de Disney como el corazón de esta celebración histórica, el evento con 18 meses de duración a partir del 1° de octubre de 2021, marca el comienzo de una espectacular variedad de nuevas atracciones, espectáculos nocturnos y mucho más.

Brillando como la pieza central, el Castillo de Cenicienta en el parque Magic Kingdom, da la bienvenida a los visitantes a la celebración con banderines de oro, brillantes adornos dorados, un escudo del 50° aniversario y otros realces inspirados en el arte de la leyenda de Disney, Mary Blair. Los visitantes descubrirán nuevas experiencias a través de todo el resort, donde la brillante iridiscencia aparece como por arte de magia en todas partes, desde los parques temáticos hasta los hoteles Disney Resort, transporte, mercancía y más.

Para su 50° aniversario, el resort da la bienvenida a los visitantes a “La Celebración más Mágica del Mundo” con los miembros del elenco de Disney como el corazón de esta celebración histórica. (Foto: EFE/Matt Stroshane/Walt Disney World)

En EPCOT el ampliado Pabellón de Francia

La gran inauguración de Remy’s Ratatouille Adventure el 1° de octubre, invita a los visitantes al sabroso mundo de la película de Disney y Pixar ganadora del Premio de la Academia®, “Ratatouille”. En esta atracción familiar, los visitantes sienten como si se encogieran al tamaño del Chef Remy y corren a través del famoso restaurante de Gusteau. Descubren Remy’s Ratatouille Adventure en World Showcase como parte de una zona recién ampliada del Pabellón de Francia, donde lo real se hace fantástico en una reimaginación de París inspirada en la película.

También debutará el 1° de octubre en esta sección expandida del pabellón un nuevo y delicioso restaurante, La Crêperie de Paris, que ofrece opciones de servicio rápido y a la mesa. El menú contará con crepas dulces, galletas saladas de trigo (sin gluten) y auténtica sidra francesa. La atracción, el restaurante y la expansión del pabellón son parte de la transformación histórica de EPCOT actualmente en curso, trayendo una amplia gama de nuevas experiencias al parque como una celebración de la curiosidad, el descubrimiento y la magia de la posibilidad.

El espectáculo nocturno “Harmonious” reinventa

“Harmonious”, uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un parque de Disney, se estrena el 1° de octubre en EPCOT. Este nuevo espectáculo reúne al mundo en World Showcase Lagoon en una celebración de la música de Disney que inspira a personas de todo el mundo. Es un gran y poderoso tributo al poder unificador de la historia y la canción, que abarca la nueva magia técnica que incorpora pirotecnia, fuentes móviles coreografiadas, iluminación, paneles LED y medios de nuevas maneras. “Harmonious” presenta nuevas interpretaciones de canciones clásicas de Disney en más de una docena de idiomas, interpretadas por un grupo diverso de 240 artistas de todo el mundo, incluidos Luis Fonsi, Joy, Danny Gokey y el Coro Juvenil Ndlovu.

(Imagen: disneyworld.disney.go.com)

“Disney Enchantment” ilumina las noches en el parque Magic Kingdom

Uniéndose a “Harmonious” con su debut el 1° de octubre hay otro nuevo espectáculo nocturno, “Disney Enchantment”, en el parque Magic Kingdom. Creado para lanzarse con “La Celebración más Mágica del Mundo”, este espectáculo nocturno lleva a los visitantes a un viaje lleno de aventura, maravilla y empoderamiento. Inspirando a todos a creer en la magia, “Disney Enchantment” cuenta con impresionantes fuegos artificiales, música poderosa, iluminación mejorada y, por primera vez, efectos de proyección inmersivos que se extienden desde el Castillo de Cenicienta hasta Main Street, U.S.A. La conmovedora banda sonora del programa está representada por una emotiva canción original, “You Are the Magic”, escrita e interpretada por el ganador múltiple del premio GRAMMY® Philip Lawrence, quien comenzó su carrera musical como miembro del elenco de Disney actuando en espectáculos de Walt Disney World.

Símbolos de magia brillan en los parques temáticos de Walt Disney World

Durante la celebración del 50° aniversario los íconos de los parques temáticos de Walt Disney World se transforman por la noche en magníficos Símbolos de Magia, que toman vida con su propio brillo iridiscente.

El Castillo de Cenicienta iluminará Magic Kingdom con un resplandor deslumbrante y con el brillo de la escarcha de hadas.

En el parque temático Disney’s Animal Kingdom, una luz cálida emanará del Árbol de la Vida mientras las luciérnagas mágicas se reúnen para dar paso a la magia de la naturaleza.

El Hollywood Tower Hotel en Disney’s Hollywood Studios estará cubierto del brillo que evoca la resplandeciente época dorada de la imaginación y la aventura.

Y, en EPCOT, nuevas luces brillarán a través de los paneles reflectores de Spaceship Earth, conectándose entre sí como un símbolo de optimismo que asemeja a las estrellas de un cielo nocturno. La nueva iluminación permanente de la icónica estructura continuará más allá de “La Celebración más Mágica del Mundo” como una característica definitiva del parque.

“Disney Kite Tails” tomará vuelo en el parque temático Disney’s Animal Kingdom

Nuevo entretenimiento diurno se está preparando en el parque temático Disney’s Animal Kingdom, “Disney Kite Tails” cobrará vida varias veces al día a partir del 1° de octubre dentro del Discovery River Amphitheater. Los artistas volarán atrapa vientos y cometas de todas las formas y tamaños, mientras que en el agua elaboradas cometas tridimensionales - algunas que se extienden hasta 9 metros de largo - representarán a personajes animales de Disney, incluidos Simba, Zazu, Baloo y King Louie. Estas coloridas creaciones bailarán por el cielo al ritmo de las canciones favoritas de Disney en una experiencia edificante y vibrante para toda la familia.

(Imagen: disneyworld.disney.go.com)

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind debutó en Walt Disney World Resort

Salvar la galaxia esta vez requiere más que un baile. A partir del 27 de mayo de 2022, los visitantes de EPCOT en Walt Disney World Resort están preparados para subir el volumen del mixtape al máximo y desencadenar una increíble persecución intergaláctica a través del tiempo y el espacio en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind.

Esta nueva y emocionante montaña rusa para toda la familia coincide con la “grandiosidad” y la diversión de las exitosas películas de “Guardianes de la Galaxia”, con los legendarios forajidos cósmicos: Rocket, Groot, Drax, Gamora y Star-Lord (también conocido como Peter Quill). Esta innovadora atracción es otro hito importante en la transformación en curso de EPCOT y debuta como parte de la celebración del 50° aniversario de Walt Disney World.

Ubicado en el recientemente renombrado vecindario World Discovery del parque, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind es el primer pabellón de exhibición de “otro mundo” en EPCOT. Los xandarianos viajaron desde su mundo natal en la Galaxia de Andrómeda a la Tierra, o Terra, como ellos lo llaman, para crear el pabellón Wonders of Xandar, invitando a los visitantes de EPCOT a aprender más sobre su gente y sus tecnologías avanzadas. Eso es hasta que algo sale mal y los xandarianos llaman a los Guardianes de la Galaxia para que les ayuden.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind es el primer pabellón de exhibición de “otro mundo” en EPCOT. (Foto: Kent Phillips, Disney / Handout) / Kent Phillips

El primer pabellón de exhibición de ‘Otro Mundo’

Star-Lord visitó EPCOT cuando era niño y le encantó tanto la experiencia que sugirió este parque de Disney como el lugar perfecto para que los xandarianos conecten con los terranos. El pabellón Wonders of Xandar cuenta con tres secciones principales:

El Galaxarium es un amplio espacio estilo planetario que muestra planetas, estrellas y otras maravillas intergalácticas que conectan a Terra y Xandar, reforzando la noción de que todos nacemos de la misma escarcha espacial. Worldmind, la computadora xandariana, proporciona una narrativa en el Galaxarium, dando contexto a las impresionantes imágenes.

En el Xandar Gallery, los visitantes aprenden más sobre el pueblo, la cultura y la historia de Xandar, incluidos los héroes de Xandar, a través de exhibiciones especialmente diseñadas que incluyen modelos de naves espaciales y una ciudad xandariana. La galería también cuenta con programación de “Good Morning Xandar”, donde un anfitrión entrevista a los Guardianes de la Galaxia sobre sus actos heroicos.

El recorrido por el pabellón concluye en la Phase Chamber, donde los visitantes se teletransportan instantáneamente desde EPCOT a crucero Nova Corps Starcharter que orbita la Tierra. Aquí aprenden sobre el Generador Cósmico, la tecnología xandariana que crea puntos de salto, túneles artificiales en el espacio que permiten un viaje rápido a través de grandes distancias.

(Imagen: disneyworld.disney.go.com)

Una persecución intergaláctica a través del tiempo y el espacio

Al llegar al Starcharter, los visitantes se dan cuenta rápidamente de que las cosas no van según lo planeado, o incluso el 12 por ciento del plan, cuando un ser masivo aparece fuera de la nave...

Eson, un Celestial, ha estado observando la Tierra durante eones y ahora tiene la intención de usar el Generador Cósmico para dar un salto en el tiempo y cambiar el curso de toda la existencia del universo.

Nova Prime Irani Rael ordena a su oficial superior, Centurión Tal Marik, que se ponga en contacto con los Guardianes de la Galaxia de inmediato y les pida ayuda (nuevamente).

Los terranos deben evacuar la nave por transbordadores Starjumpers – pequeñas capsulas de escape que se lanzan desde el crucero Starcharter.

Cuando los Guardianes llegan a la escena, reprograman la Starjumpers para que los visitantes los ayuden a localizar a Eson siguiendo al Celestial a través de un punto de salto en una persecución intergaláctica para salvar la galaxia. Como Drax señala con tanta naturalidad, en lo que los visitantes se preparan para el viaje y si no pueden ayudar a detener a Eson, “entonces es probable que estés condenado”.

