Natal: la ciudad brasileña del eterno verano

Su nombre significa Navidad en español. Quizá porque fue fundada el 25 de diciembre de 1599. A la capital del estado de Rio Grande do Norte la divide el río Potengi. Por eso, cruzarlo a través del puente Newton Navarro (103 m de altura y 1.782 m de longitud) y hacer fotos desde allí es una de las primeras actividades que realizan los viajeros.



Recomendamos hospedarte en el balneario de Ponta Negra, conocido como la Copacabana de Natal y ubicado al extremo sur de la metrópoli. ¿Por qué? Porque la playa homónima es una de las más hermosas del Atlántico. Desde el aeropuerto hasta esta zona tardarás 32 minutos. Aconsejamos optar por un taxi de aplicación (Uber es uno de los más utilizados en Brasil) ya que la tarifa de US$19 es considerablemente inferior a los US$40 que cobra un taxi regular.

En Ponta Negra encontrarás muy buenas pizzerías como Cipó Brasil o Curva do Vento. En esta última, una pizza para cuatro personas más bebidas no supera los US$25. Sin embargo, la especialidad de Natal son los camarones (lo que más se pesca en el Potengi). Pruébalos en la Marisquería o Camaroes Restaurante, desde US$30.



Un punto referencial del balneario es el Morro do Careca, una duna de 100 m de alto rodeada de vegetación. Al lado está el Parque das Dunas, de 1.172 hectáreas. Se trata del parque urbano más grande del país. La entrada cuesta US$1 y el área abierta al público se llama Bosque dos Namorados.



El homenaje a la Navidad llega en forma de monumento. En el barrio Candelaria se aprecia el famoso Pórtico dos Reis Magos: estatuas de Melchor, Gaspar, Baltazar y una estrella fugaz cuya estela tiene forma de arco. Por otro lado, en la desembocadura del Potengi, en Praia do Forte, se levanta la Fortaleza dos Reis Magos (ingreso: US$0,80). Fue construida en 1959 por los ocupantes portugueses para evitar invasiones de los piratas que comercializaban la madera del árbol pau-brasil.



El centro histórico de la urbe comprende los municipios de Cidade Alta y Ribeira. Entre sus bellos edificios resalta el Teatro Alberto Maranhao. En el sector norte, por su parte, verás las Dunas de Genipabu, que alcanzan hasta 30 m de alto. Anímate por los adrenalínicos paseos en areneros (US$40). Pero si prefieres un plan más tranquilo, recorre el desierto en camello, con turbante incluido. La empresa Dromedunas lo ofrece por US$27 (20 minutos).



Acordes únicos

En Rio Grande do Norte el baile distintivo no es la samba, sino el forró. Así, y con la intención de que nadie se vaya sin aprenderlo, el Centro de Turismo organiza todos los jueves, desde hace 30 años, “Forró com Turista” en su local del barrio Petrópolis. De esta manera, profesionales enseñan los pasos de dicha danza. ¿La inversión? US$8.

Otro clásico es navegar el río Potengi en los barcos con show de forró (US$19). Además de disfrutar del espectáculo, tendrás la oportunidad de demostrar lo aprendido. Reserva tu cupo con anticipación, ya que se lleva a cabo solo los jueves. Recuerda que ir a Brasil y no haber bailado, es como no haber ido.

DATOS

- Del 13 al 16 de diciembre se realizará el célebre Carnatal (carnaval fuera de temporada).



Guía del viajero

¿Cómo llegar?

El vuelo Lima – Natal con escala en São Paulo vía LATAM o Aerolíneas Argentinas cuesta desde US$678.



¿Dónde alojarte?

En el Best Western Premium Majestic de Ponta Negra (desde US$62 la noche) o el Aquaria Natal (desde US$51).