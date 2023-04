El uso de las redes sociales y el internet se ha vuelto indispensable, ya que estas herramientas ayudan a las personas a comunicarse y tener información de manera rápida e inmediata. Sin embargo, también tienen aspectos negativos que repercuten en la vida de las personas. El uso excesivo de los dispositivos tecnológicos puede generar dependencia y adicción. Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la adicción a los videojuegos como un trastorno mental. ¿Qué solución hay ante ello? Tener un détox digital. Para lograrlo, muchas personas optan por romper con la rutina, salir un poco de casa e incluso viajar. Buscar nuevas actividades que los alejen de los teléfonos móviles y los conecten con el mundo exterior.

El viajar es una experiencia enriquecedora para las personas y puede ser la mejor solución para desconectarse de la rutina diaria, alejarse del estrés laboral y despejar la mente. Muchas veces es el mejor remedio para encontrar la felicidad. Por ejemplo, el psicólogo Thomas Gilovich, catedrático de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, dice que el viajar genera felicidad mucho más que las cosas materiales . ¿Por qué? Porque al viajar las experiencias vividas se guardan a largo plazo a comparación de la satisfacción de comprar cosas que tiene poca duración.

La tecnología facilita la vida de las personas, eso es cierto. Gracias a la hiperconexión se pueden tener reuniones virtuales, jugar en línea, usar las redes sociales y trabajar de manera remota. Sin embargo, también puede causar diversos problemas como una adicción o dependencia. Por ello, las personas buscan escapar de la rutina y toman la decisión de viajar desconectado: cero celulares, cero llamadas, cero mensajes y con el wifi desconectado. Lo que se conoce como détox digital, lo cual significa desconectarse intencionalmente de la tecnología digital.

Carmen Bravo de Rueda, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, menciona que viajar, experimentar y salir a conectarse con la naturaleza puede cambiar la situación por completo.

“ El celular se ha hecho tan imprescindible que incluso te puede salvar de alguna emergencia. Es útil en ciertas ocasiones, pero si estás en un paseo no solo es el hecho de estar en la naturaleza, sino de experimentarla. Por ejemplo, no puedes caminar sobre la arena, no puedes caminar por el jardín, no puedes sentir el aire, no puedes darles importancia a las texturas de las plantas, no puedes escuchar el ambiente o, incluso, escuchar el sonido de las olas. De hecho, se puede ver la naturaleza a través de los videos, pero te pierdes de una serie de sensaciones que no te las va dar otra cosa que estar en ese momento”, sostiene Bravo.

Viajar para un détox digital

Un estudio de la Universidad de Bath del Reino Unido menciona que al alejarse de las redes sociales por siete días se puede lograr mejoras significativas en el bienestar de las personas , ya que reduce la depresión y la ansiedad. Hoy en día los aparatos tecnológicos están en el día a día de las personas; sin embargo, afectan en la salud física de las personas y a nivel psicológico.

“El celular es una herramienta muy útil, pero está en el control de la persona dejarlo en determinado momento y dedicarse a otro tipo de actividad. No se apaga ni en horas de la noche. La persona tiene que desarrollar diversas habilidades y la única habilidad que hace hoy en día es la habilidad de mover las manos. Leer un libro resulta aburrido, ya que se está perdiendo la capacidad y todo lo que se da son mensajes continuos y lo demás pasa a ser aburrido”, sostiene la psicóloga sobre los aspectos negativos de los aparatos tecnológicos.

La psicóloga Bravo menciona además que la desconexión de los aparatos tecnológicos no solo se debe dar en el viaje, sino todos los días. “ Yo creo que todos los días hay que apagarlos a cierta hora de la noche, apagar el celular y descansar. Por ejemplo, a la hora de las comidas lo veo completamente inverosímil que la gente este comiendo y esté con el celular, en vez de tener una conversación con la familia. Hay momentos que no se debería usar el celular. Se tienen que poner limites, sin que tampoco interfiera con los estudios o el trabajo. En la noche es esencial”.

Bravo recalca que se tiene que viajar con tecnología, pero se debe usar en momentos adecuados. “Yo no diría viajar sin tecnología, porque si viajas a algún sitio puede que sea necesario guiarte de un mapa. Se debe usar el celular solo en momentos útiles y que no te limiten a hacer actividades con otros amigos”, menciona. A continuación, la especialista nos comparte una serie de beneficios de viajar desconectado.