El Icon of the Seas, el nuevo crucero de Royal Caribbean, se encuentra en la etapa final de su construcción, con la entrega programada para octubre de este año. El crucero se perfila como el pionero en su categoría, así como el crucero más grande del mundo. La magnitud de este nuevo barco y la variedad de opciones como casino, pista de hielo, gran comedor entre muchos otros han dejado a todos sorprendidos. El Icon of the Seas tiene previsto iniciar sus operaciones en el Caribe el próximo año, partiendo desde la ciudad de Miami y ya vende los pasajes.

Como es el crucero y cuando comenzará a operar

El Icon of the Seas, perteneciente a Royal Caribbean International, cuenta con una longitud impresionante de 365 metros y un peso estimado de aproximadamente 250.800 toneladas. Según la compañía, se tiene previsto que este crucero comience sus operaciones en las cristalinas aguas del Caribe en enero de 2024. Con una capacidad para albergar a 5.610 pasajeros y contar con una tripulación de 2.350 miembros, promete una experiencia inigualable. Además, Royal Caribbean International presenta al Icon of the Seas como el punto culminante de la evolución de su línea de cruceros, incorporando la tecnología más avanzada y aprovechando los 50 años de experiencia de la compañía.

El Icon of the Seas ha completado exitosamente su primera serie de pruebas en el mar el 22 de junio, según un comunicado oficial de Royal Caribbean menciona. “Durante su primera serie de pruebas de mar, el Icon of the Seas recorrió cientos de kilómetros, en los que se comprobaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración; Todo se hizo a tiempo según lo previsto en el programa, a pesar de que su salida se retrasó debido a las condiciones del viento”.

Qué actividades ofrece

El Icon of the Seas cuenta con diversos espacios para que los huéspedes puedan tener una experiencia realmente inolvidable, entre ellas se destaca las actividades de aventura, ya que el crucero cuenta con el parque acuático más grande del mundo en alta mar, conocido como Categoría 6. Este increíble parque cuenta con seis toboganes de agua que establecerán nuevos récords, incluyendo el Rayo Aterrador, el tobogán más alto para navegar, y la Caída de Presión, el primer tobogán de caída libre abierto en un crucero.

El Icon of the Seas cuenta con el parque acuático más grande del mundo en alta mar, conocido como Categoría 6. (Foto: Royal Caribbean International)

Además, para aquellos huéspedes que buscan un ambiente más tranquilo, también hay opciones disponibles. Podrán disfrutar de las siete piscinas y nueve jacuzzis a bordo para relajarse y descansar, incluyendo el Royal Bay, que es la piscina más grande en el mar. Como si no fuera suficiente, el Icon of the Seas cuenta 20 cubiertas y ocho zonas por explorar, entre ellas una pista de hielo, casino, 40 propuestas de restaurantes para una experiencia gastronómica, zonas dedicadas a familias jóvenes hasta espacios solo para adultos, como el primer bar de pianos a dueto de Royal Caribbean International. Además, cuenta con 28 tipos de alojamiento diferentes, con más categorías para familias, más distribuciones con vistas al océano y más espacio para viajeros en grupo.

El crucero también cuenta con siete piscinas y nueve jacuzzis a bordo para relajarse y descansar. (Foto: Royal Caribbean International)

Cuánto cuesta viajar en el Icon of the Sea

De acuerdo a la información proporcionada en el sitio web oficial, actualmente solo hay disponibilidad para viajes de siete noches con aforo limitado. Los precios varían desde $1703 a $1924 dólares estadounidenses por persona, y actualmente solo hay disponibilidad en los meses de febrero, agosto, septiembre y noviembre del próximo año.

Pista de patinaje. (Foto: Royal Caribbean International)

Todas las salidas se realizan desde el puerto de Miami, en Florida, Estados Unidos. Dependiendo de la fecha seleccionada, se ofrece un itinerario que puede incluir las encantadoras islas caribeñas de St. Maarten (Países Bajos), Basseterre (San Cristóbal y Nieves), Islas Vírgenes (Estados Unidos), Roatán (Honduras), así como las hermosas playas mexicanas de Cozumel o Puerto Costa Maya, y un día en Las Bahamas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los paisajes y costas por los que se atraviesa pueden no ser la atracción principal, ya que este barco de 20 cubiertas ofrece una amplia variedad de actividades y entretenimiento, tanto que ocho días resultan insuficientes para explorarlo por completo.