Cinco buenas historias de esta semana para leer el domingo 12 de julio

Si no fuera por el frío, que ya nos comienza a helar la nariz y nos empuja a las bebidas calientes y abrigadoras mantas, este mes podría ser cualquier otro y no julio precisamente. Al menos no el julio que solíamos vivir hasta el año pasado, con espectáculos rebosantes de orgullo patrio, rojo y blanco por todos lados, circos, ambiente de parada militar y más. Ni siquiera feriados tendremos. Pero ahí vamos, adaptando el 28 a lo que impone el virus.

Esta semana que se nos va, más allá de todas las sorpresas, movidas, reconsideraciones y acusaciones provenientes del Congreso, nos ofreció varias efemérides que contar, como el natalicio de José María Eguren o el aniversario de Machu Picchu como maravilla del mundo moderno, así como la triste despedida del genio de la música y el cine Ennio Morricone, que se nos fue el pasado lunes a los 91 años. Que la lectura les sea agradable. Buen domingo.

Maravilla nuestra

Viajar a Machu Picchu siempre será un anhelo y un regalo, pero como ocurre con todo en este momento, nuestra maravilla también está de cuarentena y aún sin fecha de retorno a los planes de los viajeros nacionales. Así, a la espera de protocolos y otros detalles necesarios para la reapertura, la ciudadela pasó en solitario su aniversario número 13 como maravilla del mundo moderno. Por lo pronto, lo más cerca que podemos estar de ella es a través de la web: fotos 360º y otras herramientas virtuales ofrece Google para consuelo nuestro.

El poeta

José María Eguren representa la estética, la curiosidad y, en general, la expresión de un creador total. Esta semana recordamos el nacimiento del autor de los imborrables poemas “La niña de la lámpara azul” y “Los reyes rojos”, quien además fue fotógrafo, pintor, inventor y gran intelectual. Miguel Villegas se encarga de este homenaje y selecciona cinco de sus más hermosos poemas para no dejar de leerlo.

Partida y homenaje

La semana inició con la triste noticia de la muerte de Ennio Morricone, creador de joyas musicales para el cine que han trascendido la pantalla para ser parte de nuestras vidas. Quizá no haya visto las películas, pero las melodías las tiene grabadas ya en la memoria, eso es seguro. Un accidente en casa -siempre dicen que son los peores- se llevó al genio italiano a los 91 años. Oscar García hace un recuento de diez composiciones para entender su importancia y disfrutarlo como se debe.

Hombre de moda

De los nombres grandes e importantes de la moda, Giorgio Armani con sus 86 años recién cumplidos es de los más respetados e influyentes. Hace poco, en plena pandemia, cuestionó a la industria de la moda y sus comentarios fueron recogidos por los medios del mundo. Y no es para menos, se trata de la segunda actividad más contaminante a nivel global y con un ritmo alocado de producción. “Ya no quiero trabajar así, me parece inmoral”, dijo en abril pasado. A propósito de su cumpleaños, recordamos su historia y sus más recientes declaraciones.

Enseñar con el ejemplo

Por su paciencia, por entregar su vida a la enseñanza y porque han dejado y dejan huella en nuestras vidas, el pasado 6 de julio el equipo de Revistas de El Comercio preparó un especial con artículos para sentirnos orgullosos de nuestros maestros y maestras, y para celebrarlos en su día. Haz clic en el enlace y encuentra seis historias dedicadas a nuestros profes.

