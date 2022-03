Durante mucho tiempo, el mundo de la coctelería ha sido dominado solo por los hombres. Sin embargo, con el paso de los años el panorama ha ido cambiando y se ha abierto paso a mujeres talentosas que desde muy jóvenes se interesaron en aprender el arte detrás de las bebidas espirituosas.

Alessandra Dejo (Mad Bar), Akemi Nemoto (Hotel B) y Thalia Talavera (Sibaris), son tres bartenders que encontraron en la coctelería su vocación y han logrado crear exquisitas bebidas de autor que hoy se presentan en las mejores barras de Lima.

Las tres, empezaron su camino varios años atrás, cuando ser bartender para una mujer no era una opción ‘bien vista’, y dedicarse a ello implicaba enfrentar los prejuicios de la sociedad e incluso miedos personales sobre el qué dirán.

Desde un “quiero un trago para hombres” hasta un “tú no sabes cómo preparar un buen trago” han sido los típicos comentarios machistas que han escuchado en algún momento estas tres talentosas mujeres , que tras no dejarse amilanar hoy se posicionan entre las mejores del rubro e invitan a más mujeres a perseguir sus sueños.

A continuación, te contamos más detalles de sus carreras, así como también donde encontrarlas y probar sus exquisitos tragos de autor.

-ALESSANDRA DEJO-

Inició su carrera de bartender a los 18 años adquiriendo los conocimientos que hoy tiene trabajando en importantes bares y restaurantes de Lima y Buenos Aires. Un tiempo después, llegó a Mad Bar, lugar donde actualmente se encuentra creando sus deliciosos cócteles.

Para Alessandra, este camino ha estado rodeado de altibajos, que supo afrontar para terminar en el lugar donde ella se siente más cómoda: detrás de una barra. Hoy, desde su posición le hace frente a las desigualdades y a los comentarios donde la señalan como ‘débil’ por ser mujer.

‘Siempre van a existir retos, piedritas en el camino. Pero va a depender de nosotras seguir delante de la forma en que uno es y no dejarnos achicar por nadie. Somos fuertes y podemos destacar al igual que cualquiera’, detalla Dejo.

-AKEMI NEMOTO-

Estudió periodismo deportivo, pero terminó siendo atraída por el movimiento de las mezcladoras y las distintas combinaciones que podía crear detrás de la barra. Con una buena preparación y capacitación, considerado por ella lo más importante, ha logrado destacar en la barra del Hotel B.

El camino de Akemi, ha sido largo y sumamente competitivo, ya que existen muchos profesionales preparados en el rubro. Desde que ella empezó, hace 13 años, la presencia de la mujer ha ido en crecimiento constante. Como ella misma lo describe la ‘curva de apariciones de mujeres en la barra ha aumentado y probablemente en algunos años tengamos la misma proyección de mujeres y hombres como en barras extranjeras’.

‘Animaría a las mujeres interesadas en entrar a este rubro a impulsarse con todo. Este mundo es mucha vocación de servicio, hospitalidad y preparación. Deben lanzarse sin miedo porque en el camino aparecerán cosas difíciles, pero para eso está la convicción’, agrega Nemoto.

-THALIA TALAVERA-

Thalia Talavera no solo destaca como la dueña del famoso restaurante ‘Sibaris’, sino también una reconocida bartender. Terminó en esta profesión de casualidad porque es su restaurante necesitaban que alguien ocupara esta posición, por lo que poco a poco fue aprendiendo y obteniendo el conocimiento necesario tanto para preparar deliciosos cocteles como para ser considerada por marcas que apuestan por su talento.

Con nueve años de experiencia, Thalia nos comenta que para ella la coctelería no solo se trata de mezclar, sino de crear y plasmar tu talento en cada copa. Lamentablemente, le ha tocado pasar por los mismo comentarios y estereotipos que sufren sus colegas, así como comentarios donde señalan que la ‘noche no es para mujeres’ o, más absurdos, que señala que ‘las bebidas espirituosas no son para mujeres’.

‘A las mujeres les diría que apuesten, si es algo que las apasiona que lo hagan. El camino se está abriendo para nosotras. Continúen con el ejemplo y apuesten por esta carrera, que se sumen a ser más mujeres en las barras’, puntualiza Talavera.

El talento de estas mujeres está siendo valorado hoy por marcas que apuestan por su presencia en importantes lanzamientos, donde las colocan al centro y las invitan a crear exquisitas bebidas de autor. Claro ejemplo ha sido el reciente lanzamiento de la nueva línea de edición limitada de Pisco 1615, que se realizó en La Mar-iposario en Miraflores.

Esta nueva línea de Pisco 1615 conmemora el rol fundamental de la mujer en la industria del Pisco y en el Perú en general, colocando a Ana Francisca Borja y Doria (primera gobernanta en Perú) como la cara principal de esta nueva línea de alta gama y edición limitada.

Son seis cócteles que se podrán disfrutar durante todo el mes de marzo en La Mar-iposario en Av. La Mar 1332, Miraflores y las dos creaciones de cada de ellas en las barras invitadas (Hotel B, MadBar y Sibaris).

