La disposición del cierre total de las fronteras peruanas anunciada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra, la recibí -como muchos otros peruanos- en uno de los lugares más turísticos de México: Cancún.

Esta medida dictada el último domingo por el mandatario al incrementarse los casos de coronavirus en el Perú, me tomó en medio de unas vacaciones programadas con al menos tres meses de anticipación y sin rastros de la enfermedad en ese momento.

Lo primero que se me ocurrió, como a tantos otros compatriotas, fue revisar nuevos pasajes de regreso lo antes posible, algún vuelo que llegara al Perú dentro del plazo dado por el gobierno: la medianoche del martes.

Sin embargo, las rutas se saturaron y las ventas por internet colapsaron. La alternativa más segura era llegar al aeropuerto de Cancún y ver qué opciones ofrecían las aerolíneas, especialmente en la que tenía programado mi vuelo de retorno.

Al llegar, el panorama no fue precisamente el mejor, me encontré con decenas de peruanos preocupados por volver lo antes posible. La respuesta de diferentes aerolíneas fue la reprogramación gratuita culminado el cierre de fronteras, es decir, al menos unos 15 días más varados en México.

Decenas de peruanos están a la espera de una solución para su situación en Cancún, la misma por la que atraviesan otras compatriotas en diversos aeropuertos del mundo. (Foto: María Claudia Alba)

Todos quieren volver, nadie puede

“Me encuentro varada en Cancún con mi novio. Vinimos a celebrar mi cumpleaños y lo he celebrado en el aeropuerto pidiendo ayuda para regresar a mi país, llamando al consulado de Perú y buscando ayuda para salir de acá”, me contó Bellamy Chávez, una joven que está aquí desde el último viernes.

El caso de la familia Dueñas Choque es una muestra más. Llegaron a pasar sus vacaciones en un grupo de 11 personas, entre los que se encuentran un niño de un año y una anciana de 84. Hoy, esperan novedades de Interjet, la aerolínea que contrataron y que optó por cancelar su vuelo de esta tarde.

“Ayer en la noche vinimos a confirmar nuestro vuelo y nos dijeron que sí salía [...] El asunto es que nos cancelaron el vuelo, no es culpa de Interjet, pero dicen que como no es culpa de ellos no se hacen responsables de nosotros, si nos quedamos aquí tenemos que pagarnos el hotel y todo porque es culpa del gobierno peruano por cerrar fronteras”, me dijo Gabriela Dueñas.

“El cierre de fronteras nos ha agarrado bastante desprevenidos y con muy poco margen de tiempo para poder tomar algún tipo de acción. Comprendemos la magnitud del problema y de las medidas adoptadas, pero sería ideal que puedan tomar acciones futuras para repatriar a los peruanos que estamos varados en diversos aeropuertos en el exterior”, dijo por su parte el limeño Teo Crisólogo, de 26 años..

“La situación que se vive aquí es de bastante incertidumbre pues las aerolíneas tampoco pueden brindar algún tipo de solución accesible a las familias que nos encontramos aquí. En estos momentos es muy probable que no podamos volver a Perú hasta que pasen los 15 días de emergencia nacional”, añadió.

Pero el cierre de fronteras no solo ha afectado a los peruanos que no podemos retornar al país, sino también a ciudadanos extranjeros que tenían escalas en Lima para volver a sus destinos finales.

Christian Funes es un argentino que debía llegar a Montevideo [Uruguay] este lunes, haciendo escala en nuestra capital. “Me anularon el vuelo, no tengo forma de volver, estoy varado acá, no me dan solución. Estoy en la misma situación que una multitud de gente no solo de Argentina sino también de otros países”, me indicó.

Esa es la realidad en esta parte del Caribe, en donde los días siguen siendo de playa y las noches de fiesta, en medio de una pandemia que se extiende por todo el mundo.

Las vacaciones, que debieron terminar con un feliz retorno, se han convertido en una preocupación constante de pasajeros y sus familias por saber qué medidas tomará el gobierno peruano con cada uno de nosotros, desesperados por regresar al país. Desde aquí esperamos respuestas.

Peruanos en aeropuerto de Aeropuerto de Cancún, en México, piden que los dejen viajar.

DATOS:

El presidente Martín Vizcarra aseguró este lunes que el mecanismo de retorno de peruanos en el exterior , impedidos de regresar temporalmente al país por las medidas para controlar el avance del coronavirus, se conocerá cuando se tenga una cifra oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que todo ciudadano peruano que se encuentre fuera del país, y que se haya visto afectado por las medidas tomadas del gobierno ante la pandemia, debe inscribirse en un registro único global. Puede inscribirse aquí

