El uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible se ha convertido en el favorito de muchos limeños. Aunque esta práctica es favorable para la protección del medio ambiente y el descongestionamiento vehicular, al mismo tiempo es un gran reto para todo aquél que decide salir a las calles de la ciudad a rodar, pues aún falta mucho por hacer para que Lima sea una ciudad bike friendly. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los ciclistas en Lima? En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, Hablamos con especialistas que nos dan luces sobre el tema.

A causa de la pandemia, un gran número de ciudadanos se motivaron a desempolvar sus bicicletas y utilizarlas como medio de transporte frecuente. Motivados por esto, la Municipalidad de Lima implementó las ciclovías temporales (o emergentes) con el propósito de brindar seguridad en la ciudad y acercar a la población a centros de salud, mercados, supermercados, bancos, comisarías. De hecho, a inicios del 2019 Lima contaba con 197 km de ciclovías, actualmente cuenta con 291 km.

Lamentablemente, a pesar del aumento de ciclovías existen innumerables riesgos a los que los ciclistas se enfrentan día a día al salir a las calles, como el estado de las vías , por ejemplo. Para conocer más sobre esta problemática, conversamos con Yasbell Escobar, Productora General de “Saca tu bici”, Comunicadora social y ciclista Urbana y de competencia, quien desde su experiencia nos cuenta lo que un ciclista vive en su día a día.

“Para todo ciclista, manejar en Lima es un gran reto ya que enfrentamos diversos problemas que se han normalizado. Uno de los más comunes son las ciclovías, lamentablemente no todas cuentan con una infraestructura adecuada, tienen desgastes, huecos, montículos de desmontes, basura, las pinturas ya no son visibles , algunas están descontinuas y no conectan entre sí, también se encuentran los peatones que dificultan el libre tránsito de los ciclistas”, detalla Escobar.

Manejar en Lima es un gran reto ya que enfrentamos diversos problemas que se han normalizado. (Foto: Yasbell Escobar)

Además, aunque la Municipalidad de Lima ha incrementado algunas ciclovías desde la pandemia, Escobar señala que estas no son suficientes para conectar los distritos como Lurín, Villa María, Puente piedra, Ancón, entre otros alejados donde también hay gran afluencia de ciclistas y se ven obligados a manejar por la panamericana , siendo una vía poco segura para un ciclista.

Sin embargo, este no es el único problema. Los conductores no suelen respetar la presencia de los ciclistas en las calles. La falta de educación via y empatía con el ciclista los pone en riesgo constantemente. “A pesar de contar con la Ley 30936 – Ley del Ciclista, no es un respaldo suficiente para manejar por el lado derecho de la vía porque muchos choferes la desconocen, ni siquiera respetan el metro y medio de distancia, claramente hace falta la difusión de la ley y el reglamento de tránsito en los conductores de vehículos”, apunta la ciclista.

Otro punto importante son los robos de bicicletas , muchos ciclistas denuncian que han sido víctima de la delincuencia con distintas modalidades, sobre todo por la falta de estacionamientos seguros. Además, los delincuentes ya conocen el valor de las bicicletas que en la época de pandemia se han incrementado. Y esto no es todo, Escobar explica que las mujeres ciclistas suelen sufrir acoso al manejar por cualquier vía, de parte de algunos conductores. “Manejan muy cerca de nosotras, nos graban, toman fotografías...nos sentimos expuestas a que pueda pasarnos algo”.

La MML responde

Consultados sobre los diferentes problemas que enfrentan los ciclistas, Jenny Samanez, representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señaló que se tiene pensado crear más ciclovías para fomentar el uso de bicicletas en la ciudad. Señala que a l término de la actual gestión, el objetivo es contar con más de 300 km de ciclovías interconectadas.

Tomando conocimiento de la importancia de la educación, Samanez apunta que desde la MML se realizan constantes campañas de sensibilización y educación en Lima Metropolitana en coordinación con la PNP y que cuentan con 140 orientadores en siete ciclovías. Cuentan con orientadores en las ciclovías emergentes para apoyar en el tránsito seguro de los ciclistas, vigilar que las ciclovías no sean invadidas y reportar las infracciones de los conductores a través del aplicativo Vipa (Video papeletas).

A inicios del 2019 Lima contaba con 197 km de ciclovías. Actualmente, cuenta con 291 km, que esperan, al término de la actual gestión, lograr más de 300 km de ciclovías interconectadas. (Foto: MML)

“Tenemos la campaña “Yo respeto”. Son 76 actividades realizadas, impactando en más de 170 mil personas para incentivar la convivencia vial en armonía entre peatones, ciclistas y conductores de vehículos motorizados . Estas campañas se realizan en diferentes vías de Lima Metropolitana. Además, se está elaborando un Plan Metropolitano de Seguridad Vial, donde se incluyen lineamientos y políticas que mejorarán la seguridad vial en Lima”, agrega Samanez.

Es así como la MML desarrolló la Escuela Metropolitana de Ciclismo Urbano donde se le enseña a niños y adultos de todas las edades a manejar bicicleta. Es un trabajo articulado con los gobiernos locales de los diferentes distritos de Lima Metropolitana, los cuales les ceden un espacio y brindan el apoyo en seguridad a los participantes interesados. También se brinda auxilio mecánico gratuito.

La MML cuenta con programas de Recuperación de Espacios Públicos , como la Ciclovía Recreativa en la avenida Arequipa de 7:00 a 13:00 horas, al Damero de Pizarro sin carro desarrollado en el cierre del Centro Histórico de Lima (68 manzanas), que se realiza el segundo y último domingo de cada mes con actividades gratuitas para toda la familia. Diferentes programas de educación como: Al Cole en Bici, A la Universidad en Bici y A la Chamba en Bici.

La MML cuenta con programas como la Recuperación de Espacios Públicos, como la Ciclovía Recreativa en la avenida Arequipa de 7:00 a 13:00 horas. (Foto: MML)

Sobre las multas a ciclistas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desde el 16 de marzo, inició la imposición de sanciones a los ciclistas que incumplan el reglamento de tránsito. Pero, ¿es este el camino para evitar accidentes?

Según Escobar, “las multas y sanciones se han visto necesarias por una falta de “educación vial”, pero no se ataca el problema real. Lo que se debe trabajar inmediatamente es concientizar a los conductores ya que con ellos compartimos la vía, y las sanciones deben ser más duras aplicándose en los choferes, luego educar a los peatones y ciclistas. Es un duro trabajo de hormiga, pero poco a poco darán frutos”.

Agrega que no está de acuerdo con las multas, “considero que desmotiva el uso de la bicicleta y no soluciona el verdadero problema, además la ley no ha sido correctamente difundida ni por lo actores que conformamos el tránsito y tampoco por la Policía en Bicicleta quienes son encargadas de ejecutar las multas”.

Consejos para ciclistas

De acuerdo con Escobar, siempre debemos manejar a la defensiva y nunca confiarnos en la persona que maneja delante de nosotros, ya que puede tener algún desperfecto. “Es importante mantener la distancia. Nunca sobrepasar por el lado derecho, de preferible manejar con un silbato o hacer algún contacto visual como manera de comunicarse para evitar malos momentos”.

Así como revisar la bicicleta antes de salir de casa, los frenos, llantas, igualmente llevar su kit antipinchazos e hidratante. La ropa reflectiva o visible para los conductores, el amarillo, blanco o anaranjado son colores más llamativos. Debemos tener todos nuestros sentidos al 100 %.

“Si deseas hacer una ruta más larga recomiendo una licra con gel, además una correcta altura del sillín nos ayudará a no tener dolores en la columna y rodilla. Es importante mapear la ruta que vas a realizar para evitar ir por lugar peligrosos y por supuesto, disfrutar cada pedaleada en la bicicleta”, resalta Escobar.

Ciclista en Lima (Foto: Yasbell Escobar)

Este 3 de junio, que celebramos el Día Mundial de la Bicicleta, se desarrollará actividades de Promoción en Movilidad Sostenible en la alameda 28 de Julio, como la colocación de cintas reflectivas, la Feria de accesorios ciclísticos y presentaciones artísticas con mensaje de sensibilización a ciclistas para asumir responsabilidad al momento de transitar.