Conforme a los criterios de Saber más

Un 19 de agosto de 1839, la Academia de Ciencias de Francia presentó el daguerrotipo, el primer procedimiento fotográfico de la historia, creado por Louis Daguerre. Desde esa época hasta ahora, el arte de la fotografía ha ido variando de instrumentos, más la esencia del fotógrafo se mantiene.

Para conocer más sobre el apasionante mundo de la fotografía profesional conversamos con Jaime Muro Llosa, actual jefe académico de Comunicaciones de Toulouse Lautrec y director de cinema y fotografía, quien se desempeñó en Brasil durante 10 años en la red O Globo.

— ¿Qué se necesita para ser fotógrafo en esta época donde casi toda persona posee un teléfono con cámara?

Para ser fotógrafo no se necesita mucho. Desde que el hombre aprendió a vivir en sociedad, en las pinturas rupestres ya estaba la necesidad del hombre de registrar su cotidiano. No se diferencia mucho de lo de hoy. Ellos te registraban su día a día. Es inherente a la condición humana de intentar generar memorias. La fotografía no es más que una memoria gráfica.

Sin embargo, en esta época, todas las personas han empezado a tomar registros: estar en una reunión, en un cumpleaños o sacarse un selfie. O inclusive para trabajar. Se ha convertido en parte del ambiente cotidiano trabajar con imágenes. Entonces, ¿qué es necesario para ser fotógrafo? Es tener ganas de fotografiar, porque demanda un tiempo. Para fotografiar seriamente, se necesita tiempo y ganas.

— ¿Qué se necesita para ser fotógrafo profesional?

La decisión de ser fotógrafo profesional es porque realmente sientes la necesidad de registrar a través de imágenes el entorno (lo comercial y lo no comercial), y tienes la convicción de ser feliz con esa profesión.

Si hablamos de fotografía, también estamos hablando de dos grandes columnas que soportan el todo fotográfico: la técnica fotográfica y la estética fotográfica. Yo puedo conocer muy bien la técnica pero si no domino la estética no voy a ser un fotógrafo que sobresalga del resto. Voy a ser una persona que sabe cómo se opera mecánicamente una cámara, que sabe los conceptos teóricos de la mecánica de una cámara, pero mis fotos no trascienden.

— ¿La estética es más valiosa que la técnica?

La técnica no ha cambiado mucho desde el inicio de la fotografía hasta hoy. Continúa siendo una caja negra donde no puede entrar luz, que tiene un lente a un lado y un botón que dispara. Lo que ha cambiado es lo que va adentro: ya no soporto la imagen en un metal o un vidrio sino en un soporte digital. Entonces, la técnica no demora mucho de aprender.

Ahora, la estética es una cuestión mucho más profunda y compleja que tiene que ver contigo mismo. La fotografía está relacionada a la historia del arte, a la pintura, a la arquitectura, a la historia de la cultura, a las experiencias que yo voy acumulando en mi vida y a la apreciación de imágenes que me van a alimentar y hacer que mi estética se desarrolle.

— ¿Cuáles son las salidas laborales de un fotógrafo profesional?

Yo como fotógrafo formado puedo ser un microempresario: armo mi estudio fotográfico y armo mi espacio fotográfico. Me puedo especializar dentro de la fotografía de retratos y dentro de eso puedo hacer un montón. Puedo hacer la fotografía de bebés, puedo hacer un fotógrafo de mascotas (que en Perú no está muy asentado), el fotoperiodismo, la editorial fotográfica o memoria fotográfica (dentro de empresas). Tienes la fotografía documental, la fotografía científica, la etnofotografía (que está ligada más a las ONG). Tienes la fotografía publicitaria, que es un universo paralelo porque va desde la fotografía gastronómica hasta la fotografía de piedras preciosas o metales. Es un universo gigantesco.

Entonces debes buscar el género fotográfico donde tú te sientas feliz. Es contraproducente que comiences a fotografiar en cosas que no te gustan fotografiar.

— ¿Cuál es su percepción del rubro de la fotografía en el Perú?

En el Perú existe la falsa percepción de que una persona que tiene una cámara es un fotógrafo. O sea que tiene la capacidad de hacer fotografías, sí, pero no es fotógrafo profesional. Entonces hace como que el mercado tenga una percepción equivocada de lo que significa ser fotógrafo.

El tiempo de inversión de un profesional y el otro (que no es profesional), y la calidad final, se va a ver demostrada en la imagen. Y depende de cuál es la necesidad (del cliente) de tener buenas fotografías. Además, en la fotografía el precio sí está relacionado con la calidad. No hay ningún fotógrafo profesional que te va a cobrar la quinta parte de lo que realmente cuesta. Los equipos fotográficos cuestan dinero, el yo estudiar y practicar cuestan dinero. Entonces yo tengo un costo a sobrellevar en mis fotografías.

Sin embargo, vi que sí ha habido un cambio interesante dentro del área de lo audiovisual. He visto que los jóvenes han tenido una aproximación mucho más profunda y seria con la fotografía. Por la experiencia que he tenido yo. Ya no es vista la fotografía como una carrera de vagos o de aquel que no sabe que hacer de su vida. Ya es vista como una carrera profesional. Los mismos medios de comunicación se están preocupando de tener en sus filas fotógrafos profesionales porque es el diferencial. Eso siento que ha cambiado.

— ¿Qué le aconsejaría a los jóvenes que quieran entrar a estudiar esta profesión?

Que no tengan miedo. Yo entiendo muy bien a los padres. Yo ya tenía los libros para la Pre-Cayetano. Estaba en quinto de media, en julio, ya estaba matriculado en Pre-Cayetano, con libros de medicina para ser médico como mi papá, como mi hermano, como mi familia. Cuando le dije a mi padre que quería ser cineasta se le cayó el mundo. Pasó un tiempo para que él pudiera aceptar mi profesión y hoy es mi principal fan. Mi papá me llegó a decir: ‘Hubieras sido un excelente médico, pero eres un mejor cineasta’.

Entonces, entiendo bien a los papás que tienen ese temor por la ‘mala’ elección del hijo porque evidentemente se preocupan por el futuro, porque no pase hambre, que no pase necesidad. Pero lo principal es no tener miedo. Si estás seguro que lo que tú quieres para tu vida es ser fotógrafo dale para adelante. Porque quien va a ser fotógrafo eres tú. La decisión es tuya.

VIDEO RECOMENDADO

La cuarentena ha hecho que nuestras rutinas dieran un giro de 180 grados, sin embargo nos ha dado mucho más tiempo libre. null