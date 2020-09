El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que causa pérdida de la memoria y problemas de comportamiento, además de ser la forma de demencia más frecuente entre los adultos mayores. Suele aparecer a los 65 años, aunque también puede presentarse en personas más jóvenes. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), en nuestro país más de 200 mil personas mayores de 60 años padece de Alzheimer.

Cuidar a una persona con esta enfermedad es complicado y puede resultar muy frustrante para el cuidador, quien necesitará tener paciencia para superar el día a día y el estado de ánimo cambiante del paciente. A esto se suma el contexto actual en el que vivimos, que puede complicar aún más la convivencia y cuidados de la persona afectada en medio de un confinamiento como principal medida de contención frente al coronavirus.

En ese sentido, Héctor Carhuachín, docente y licenciado en enfermería del Instituto Daniel Alcides Carrión, nos brinda algunos consejos para mejorar la calidad de vida, seguridad física y emocional de las personas con Alzheimer en este contexto de pandemia:

Informarse

Hay que aprovechar las consultas con el médico para hacer todas las preguntas que se tengan, especialmente, las referidas a cómo está evolucionando la enfermedad y las mejores opciones de tratamiento.

Cambio y adaptación a nuevas rutinas

La situación actual nos predispone a altos niveles de estrés y ha modificado por completo nuestro día a día. Al no poder salir de casa como antes por seguridad, debemos crear una nueva rutina con más actividades de recreación para evitar el deterioro emocional. Asimismo, hay momentos en el día en que los pacientes están más receptivos y tienen mayor capacidad de concentración y debemos aprovecharlos para realizar actividades cognitivas y físicas.

Aumentar la seguridad en casa

Ya que pasamos más tiempo en nuestros hogares, es importante que se refuerce la seguridad y el orden para evitar accidentes. No debemos olvidar guardar en lugares seguros implementos de limpieza tóxicos, utensilios filudos, encendedores y cerillas, quitar los obstáculos de las escaleras y pasadizos, poner seguros en las esquinas de muebles filudos, entre otros.

Ejercicio

Los pacientes con Alzheimer deben practicar alguna actividad física de forma regular para retrasar el deterioro cognitivo y mejorar el estado de ánimo. Estas actividades se pueden realizar en casa teniendo en cuenta que es lo más seguro para todos los miembros del hogar.

Reforzar el cariño y comprensión

Estos momentos de cambios radicales pueden alterar la conducta de una persona con Alzheimer, por ello es importante que el cuidador tenga mucha paciencia y pueda brindarle afecto y comprensión. Asimismo, no debemos olvidar la salud emocional del cuidador; si es un miembro de la familia es importante estar atentos a sus estados ánimo.

“Si bien cada paciente y cada familia constituyen un caso particular, existen una serie de recomendaciones que se pueden aplicar a distintas circunstancias entre las que destacan tener presentes los rasgos psicológicos del paciente, descansar lo suficiente, no perder el sentido del humor, no tratar de ser perfeccionista y aceptar la enfermedad”, indica el especialista del Instituto Carrión.

