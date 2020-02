En las calles de Atahualpa y Miró Quesada del Callao los muros cobran vida y los personajes dibujados en él se vuelven inmortales. En ellos hay frases de aliento, retratos de personas del barrio como también de grandes artistas. Todo peruano o del extranjero, y sobre todo salsero, quiere una foto en los murales rosados más conocidos del pueblo chalaco. Este es un espacio donde los artistas plasman sus dibujos y retratos de personajes como Tego Calderón, Vico C, Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, Ismael Miranda, entre otros. Alexis Villanueva se encargó de hacer los retratos de muchos de ellos.

“El salsa” se hace llamar. Toma ese nombre porque empezó pintando a los grandes salseros. “Hemos recibido varias visitas desde que vino Tego Calderón en el 2017. Empezó siendo un homenaje a las leyendas de la salsa que muchas personas en el Callao admiran, como Héctor Lavoe, por ejemplo. Comencé en 1996 en Puerto Nuevo, luego en el 99 en Atahualpa. El primer trabajo se perdió, porque se derribó el muro donde había hecho varios dibujos. En Atahualpa, en el 2015, fue un gran espacio, pero sobre todo para las fiestas por la pacificación y convivencia en el Callao, a raíz del arte urbano”, comenta Alexis.

Alexis recuerda que el arte de dibujar inició desde que estuvo en el colegio. Recuerda con una voz segura: “cuando la profesora no dejaba pegar laminas en el cuaderno, teníamos que pintar y dibujar. Parte de ello influyó a que me guste”. “El Salsa” ha tenido la oportunidad de pintar en Cochabamba (Bolivia), Nueva York y Miami. Precisamente en esta ciudad de Florida estuvo en el Art Basel, una de las ferias más importantes de arte en el mundo.

Alexis Villanueva es conocido por hacer retratos de cantantes famosos como Tego Calderon, Hector Lavoe, Vico C, en los murales rosados del Callao. Ahora, se suma a la iniciativa “Murales de prevención”, en el cual a través de pinturas busca enviar mensajes de sensibilización.

Es costumbre que en el Callao se pinten retratos de personas que ya dejaron esta vida por diferentes motivos. Algunos de ellos a causa de la delincuencia o peleas con diferentes barrios. En esta ocasión, la campaña “Murales de Prevención”, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero), se realizará un homenaje a las personas que padecieron y fallecieron a causa de este mal. Gracias a varios proyectos que realizó “El Salsa”, la Liga Contra el Cáncer lo contactó para hacer un trabajo de prevención y animar a las personas a que se realicen un despistaje.

Fueron integrantes de cinco familias a las que retrató. Cada dibujo lleva una frase característica de la persona y de concientización. En el Callao, al año 31% de las personas mueren por ser víctimas de esta enfermedad. Uno de los casos es del pequeño Christian, que fue retratado junto al equipo de su corazón: Sport Boys. “El Salsa” dice que cada retrato le tomó entre 2 horas y media: “estoy bien agradecido con las familias que me permitieron retratar, porque entiendo que es penoso recordar. En esta iniciativa hay un bien común y yo me uno al mensaje de prevención. El arte urbano es una herramienta de transformación”.

-MÁS INFORMACIÓN-

En el último informe realizado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) se estima que para este 2020, en el país se registren 70 mil 640 nuevos casos de cáncer y cerca de 40 mil personas fallezcan a causa de esta enfermedad. Por otro lado, la Liga contra el Cáncer estará realizando despistajes de cáncer de piel, cuello uterino, mama, ganglios y tiroides por una donación de S/. 35.00.

Dónde: Centros de Prevención y Detección.

Horarios: Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados de 8 a.m. a 11 a.m.