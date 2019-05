Gastón Acurio cuenta cómo convirtió al Perú en un destino gastronómico

El chef peruano más reconocido del Perú, Gastón Acurio, contó a la revista de viajes "Conde Nast Traveler" cómo inició su aventura por convertir al Perú en un destino culinario y los esfuerzos que tuvo que hacer para lograrlo.

“Cuando hablamos de nuestra comida, estamos hablando de nuestras familias. Durante mucho tiempo, los peruanos intentaron ocultar nuestros orígenes multiculturales. Pensamos que teníamos que ser más europeos, que nuestros antecedentes mixtos nos negarían oportunidades”, comenta Acurio.

En 1994 y luego de vivir muchos años en el extranjero, Acurio volvió a Lima, y junto a su esposa Astrid Gutsche abrieron "Astrid & Gastón", ahí decidieron enfocar su propuesta: platos hechos con insumos locales. Para esa época, según explica la publicación, el Perú atraía menos de medio millón de turistas al año.

"Quería demostrarle a nuestra gente que no estábamos condenados a imitar las culturas de otros, las cocinas de otros; tenemos una hermosa cocina que merece ser celebrada en todo el mundo. No había visitas a Lima en ese momento, y sabía que una de las mejores armas que podríamos usar para convencer a la gente de visitar nuestro país fue la comida", expresa el chef.

Sin embargo el gran cambió fue llegando con los años. Solo basta saber que el 2005, 1,6 millones de turistas llegaron a nuestro país, diez años después, en el 2015, recibimos a 3, 5 millones de visitantes, entre excursionistas e interesados en nuestra gastronomía. En el 2018, la cifra creció aun más con 4, 4 millones de viajeros interesados en el Perú.

"Sabíamos que si abríamos restaurantes peruanos en todo el mundo, hermosos restaurantes con hermosos asientos y en hermosas avenidas, se convertirían en embajadas de la cultura peruana", recuerda Acurio.

Para esto, Gastón Acurio buscó a los mejores cocineros del país: Flavio Solórzano, José del Castillo, Pedro Miguel Schiafino y Rafael Piqueras y los invitó a unirse a su misión.

“Para los chefs, siempre hay egos, vanidades, competencia y celos, pero decidimos como una comunidad de chefs llevar la cocina peruana al mundo”, declara Gastón Acurio.

Al tiempo, los reconocimientos no se hicieron esperar, en el 2012 el Perú fue nombrado el destino culinario más importante del mundo por los World Travel Awards.

En el 2013, Astrid & Gastón tuvo el primer lugar en la lista del Best Restaurants in Latin America de World's 50 Best.

“Todavía me queda mucho por hacer”, agrega. “Ha sido difícil, pero siempre soñé que un día llegaríamos a este punto, donde todos verían nuestra comida peruana tradicional, la comida inventada por nuestras madres y sus madres, como algo hermoso", finaliza.