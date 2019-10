En tiempos en los que es posible comprar el ticket de avión, reservar el hotel y adquirir todo lo necesario para nuestro viaje desde nuestra laptop o celular, ¿qué debería tener una agencia de viajes para animarnos a abandonar la comodidad de nuestro hogar para hacer exactamente lo mismo? Es la pregunta que ha rondado nuestra cabeza durante el trayecto a la nueva sede de NM Viajes en Miraflores. Al llegar, la respuesta saltó a la vista: un ambiente cómodo, mucha tecnología y atención personalizada.

La apuesta es importante, se trata de la tienda de viajes más grande y moderna del Perú; Giorgio Benza, director de Retail y Marketing de NM Viajes, nos explica mejor la fórmula que han intentado plasmar en esta nueva sede, donde lo que prima es la experiencia de cuatro décadas en la industria del turismo y que es puesta a disposición de los visitantes a través de expertos capaces de resolver cualquier duda sobre el destino soñado. “La asesoría personal sigue siendo importante porque cada viaje tiene distintas necesidades. Depende mucho de la complejidad del destino, si te vas a la India, necesitas mucho más apoyo que si te vas a Colombia”, señala.

NM Travel Store. (Foto: Difusión)

En la tarea de diseñar un viaje a la medida del comprador, la nueva agencia dispone de un robusto entorno tecnológico integrado por pantallas interactivas que muestran videos de los destinos, mapas de los tours, entre otra información. La realidad virtual también hace lo suyo, en palabras de Benza, esta tecnología permite “previvir la experiencia que quieres o ver los atractivos de diferentes destinos y ayudarte a decidir".

El espacio ha sido pensado “para que tenga sentido salir de tu casa y hacer esa reserva que tanto deseas”, señala Benza. Y es algo que han conseguido con ambientes amplios y mobiliario cómodo, además de una sucursal de Neira Café Lab y una terraza que invita al descanso y a la conversación despreocupada. “El ingreso es gratuito. No tienes que comprar para estar aquí; puede ser un punto de reunión, pueden venir a trabajar aquí. La idea es ser un lugar inspiracional”, puntualiza.

El local también cuenta con una sala de eventos donde se tiene pensado hacer charlas y talleres de diversos temas relacionados a turismo como fotografía para viajes, consejos para empacar, etc. “La idea es ofrecer una buena oferta comercial, pero a la vez una oferta cultural”, añade.

Datos

Dirección: Av. 28 de Julio 1136, Miraflores.

Horario de atención: De lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m. Sábados de 9 a.m. a 4 p.m. Domingos de 10 a.m. a 4 p.m.