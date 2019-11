View this post on Instagram

Este era “el desafío” del viaje 🤘🏻Ya en Aswan... Madrugón sin indulto (01:30) para llegar a Abu Simbel (después de tres horas de autobús) y ver los templos de Ramsés II y Nefertari (el de la foto). Templos que movieron a causa del lago artificial Nasser. Pues bien, el sencillo de Ramses pidió a la construcción de su templo que el sol entrara por la puerta en dos momentos concretos del año iluminando tres de sus cuatro figuras (la otra simboliza la oscuridad/muerte). Y resulta.... que al moverlos no han conseguido el efecto que sí lograron los primeros. . . Flipanáticos nos está dejando este #EgiptoQueRecordar con @viajescarrefour y @dynamic_tours ☺️ . . . #ramadankareem🌙 @ #eldesafio #abusimbeltemple #aswan #abusimbel #ramsesii #nefertari #familiaviajera #hastalafelicidadsiempre @duna_travel #lucy #egipto #egypt