Resumen

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Esta es la sexta edición del Orgullo sobre ruedas. (Foto: Biciorgullo/ Difusión)
Esta es la sexta edición del Orgullo sobre ruedas. (Foto: Biciorgullo/ Difusión)
Por Redacción EC

Este domingo 21 de junio, las calles de Lima volverán a llenarse de bicicletas, banderas arcoíris y mensajes de inclusión con la realización de la sexta edición del Orgullo sobre Ruedas 2026, una caravana que, a bordo de bicicletas, celebra la diversidad.

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