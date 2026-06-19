Este domingo 21 de junio, las calles de Lima volverán a llenarse de bicicletas, banderas arcoíris y mensajes de inclusión con la realización de la sexta edición del Orgullo sobre Ruedas 2026, una caravana que, a bordo de bicicletas, celebra la diversidad.

Organizada por el colectivo BiciOrgullo.pe, la ‘bicisalida’ reúne a personas LGTBIQ+, aliadas y familias para celebrar el Mes del Orgullo y visibilizar la importancia de construir una ciudad donde todas las personas puedan desplazarse y vivir libres de discriminación.

BiciOrgullo.pe es un colectivo ciudadano que promueve los derechos LGTBIQ+ a través de la bicicleta y la movilidad sostenible. (Foto: Biciorgullo/ Difusión)

Este 2026, el lema de la actividad es “¡Por una Ciudad + Humana!”, una invitación a reflexionar sobre la forma en que habitamos Lima y sobre las barreras que enfrentan miles de personas para desplazarse con seguridad, tranquilidad y dignidad.

“Queremos una ciudad donde todas las personas puedan desplazarse con dignidad y seguridad, independientemente de cómo se transportan, de cuánto dinero tienen, de su color de piel, orientación sexual o identidad de género. Orgullo sobre Ruedas es una celebración de la diversidad, pero también una invitación a reflexionar sobre la ciudad que estamos construyendo. Soñamos con una Lima donde movernos no signifique exponernos al estrés, la contaminación o la violencia; una ciudad libre de discriminación, racismo, clasismo y cualquier otra forma de exclusión. Creemos que una ciudad más humana es aquella donde todas las personas pueden encontrarse, movilizarse y expresarse con libertad, sin miedo y con orgullo”, señalan Sofía Martínez, Sergi Contreras y Diego Pinto, integrantes de BiciOrgullo.pe.

¿Cómo participar?

La actividad está abierta a personas LGTBIQ+, aliadas y familias que deseen participar en bicicleta, triciclo, scooter, patines, skate, silla de ruedas u otros medios de movilidad activa. La participación es gratuita y las inscripciones se realizan a través de este enlace.

Orgullo sobre Ruedas cuenta con el respaldo de Más Igualdad, Cuso International y la Embajada de Canadá en Perú, entre otras organizaciones y marcas aliadas.

Para esta sexta edición, se espera la participación de más de 300 personas.