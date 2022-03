Este martes a las 6:30 p.m., la selección de Perú se enfrentará a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima por las Eliminatorias Copa del Mundo. Ante el importante encuentro, la hinchada peruana se unirá en todas partes del mundo para alentar a la blanquirroja con la misma energía de siempre. En esta nota, te pasamos el dato de los bares a los que puedes ir para vivir el partido.

Entre los distritos donde se encuentran los bares futbolísticos están Barranco, Miraflores y Cercado de Lima. Lugares donde podrán encontrar una gran variedad de bebidas y piqueos para que disfrutar en compañía de amigos, pareja o familia.

Rincón Cervecero

En este bar se viven los clásicos futbolísticos más importantes. Rincón Cervecero está ubicado en Jr. de la Unión 1045 y es un lugar perfecto para compartir junto a amigos, ya que hay una gran variedad de piqueos como de las mejores cervezas. Podrás encontrar camisetas en las paredes y cuadros de equipos de futbol más importantes.

Atención: martes a domingos desde las 2 p.m.

The Corner Sports Bar & Grill

“Disfruta de lo mejor del deporte” es el lema con el que se presenta el bar en sus redes sociales. En The Corner Sports Bar & Grill se vive la pasión por los deportes, ya que las personas se reúnen para encuentros futbolísticos, partidos de basketball y para ver las peleas más importantes del UFC. Además, podrán disfrutar de piqueos y bebidas. Se encuentra en Av. Larco 1207, Miraflores.

Barranco Beer Company

En este bar barranquino podrán disfrutar del encuentro entre la selección de Perú y Uruguay, además degustarán de las cervezas artesanales más ricas. Se encuentra en Av.Almirante Grau 308, Barranco.

Atención: Domingo a jueves de 11 a.m. a 1 a.m. / viernes a sábado de 11 a.m. a 3 a.m.

Mercado 28 (Miraflores, Barranco y Surco)

El Mercado 28 se encuentra en los distritos de Barranco, Surco y Miraflores. El amplio establecimiento ofrece a las personas pantallas led donde los hinchas podrán ver el importante encuentro futbolístico. Además, hay una diversidad de platos en un solo lugar.

- Av. Pedro de Osma 203 con Av. 28 de julio - Barranco

- CC. Urban Plaza El Polo - Avenida El Polo 695, segundo nivel, Surco

- Avenida Vasco Núñez de Balboa 755, Miraflores.

Estadio Futbol Club

En cada rincón de Estadio Futbol Club se respira el deporte más querido y conocido en todo el mundo. Aquí podrán encontrar cervezas y pisco sour acompañado de un piqueo criollo. Se encuentra ubicado en Jr. de la Unión 1047, Cercado de Lima.

Barbarian Bar

Desde sus redes sociales, el bar Barbarian invita a los hinchas peruanos a acudir a sus locales para ver el partido y alentar a la selección. En el lugar podrás encontrar cervezas artesanales, comida y mucha actitud.

Atención: todos los días de 1 p.m. a 1 a.m. / fines de semana hasta las 3 a.m