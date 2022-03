Este jueves a las 6:30 p.m., la selección de Perú se enfrentará a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias Copa del Mundo. Ante el importante encuentro, la hinchada peruana se unirá en todas partes del mundo para alentarlos con la misma energía de siempre. En esta nota, te pasamos el dato de los bares a los que puedes ir para vivir el partido.

Entre los distritos donde se encuentran los bares futbolísticos están Barranco, Miraflores y Cercado de Lima. Lugares donde podrán encontrar una gran variedad de bebidas y piqueos para que disfrutar en compañía de amigos, pareja o familia.

Rincón Cervecero

En este bar se viven los clásicos futbolísticos más importantes. Rincón Cervecero está ubicado en Jr. de la Unión 1045 y es un lugar perfecto para compartir junto a amigos, ya que hay una gran variedad de piqueos como de las mejores cervezas. Podrás encontrar camisetas en las paredes y cuadros de equipos de futbol más importantes.

Atención: martes a domingos desde las 2 p.m.

The Corner Sports Bar & Grill

“Disfruta de lo mejor del deporte” es el lema con el que se presenta el bar en sus redes sociales. En The Corner Sports Bar & Grill se vive la pasión por los deportes, ya que las personas se reúnen para encuentros futbolísticos, partidos de basketball y para ver las peleas más importantes del UFC. Además, podrán disfrutar de piqueos y bebidas. Se encuentra en Av. Larco 1207, Miraflores.

Barranco Beer Company

En este bar barranquino podrán disfrutar del encuentro entre la selección de Perú y Uruguay, además degustarán de las cervezas artesanales más ricas. Se encuentra en Av.Almirante Grau 308, Barranco.

Atención: Domingo a jueves de 11 a.m. a 1 a.m. / viernes a sábado de 11 a.m. a 3 a.m.

Mercado 28 (Miraflores, Barranco y Surco)

El Mercado 28 se encuentra en los distritos de Barranco, Surco y Miraflores. El amplio establecimiento ofrece a las personas pantallas led donde los hinchas podrán ver el importante encuentro futbolístico. Además, hay una diversidad de platos en un solo lugar.

- Av. Pedro de Osma 203 con Av. 28 de julio - Barranco

- CC. Urban Plaza El Polo - Avenida El Polo 695, segundo nivel, Surco

- Avenida Vasco Núñez de Balboa 755, Miraflores.

Estadio Futbol Club

En cada rincón de Estadio Futbol Club se respira el deporte más querido y conocido en todo el mundo. Aquí podrán encontrar cervezas y pisco sour acompañado de un piqueo criollo. Se encuentra ubicado en Jr. de la Unión 1047, Cercado de Lima.

Barbarian Bar

Desde sus redes sociales, el bar Barbarian invita a los hinchas peruanos a acudir a sus locales para ver el partido y alentar a la selección. En el lugar podrás encontrar cervezas artesanales, comida y mucha actitud.

Atención: todos los días de 1 p.m. a 1 a.m. / fines de semana hasta las 3 a.m