Este bar forma parte de la lista de The World's 100 Best Bars 2018 y se encuentra en el puesto 68. Aquí encontrarás un gran diversidad de tragos. Se encuentra ubicado en la Av. Pardo y Aliaga 662, San Isidro. El horario de atención va de lunes a jueves de 12 m. a 1 a.m., viernes hasta las 3 a.m. y sábados de 7 p.m. a 3 a.m. (Foto: Instagram).