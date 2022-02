Viajar con amigos es el típico plan que muchos tienen pero pocos logran. Ahora, imagina poder convertir ese plan perfecto en un proyecto de vida: las peruanas Ximena Vargas y Lucía García lo consiguieron. Ellas son las creadoras de “De Pasada” (@depasadatips), un proyecto que busca ser guía de inspiración para enseñar a otros nuevas formas de viajar, y que hoy acumula más de 15.7 mil seguidores solo en Instagram.

Su amistad inició allá por el 2012 -cuando ambas eran ‘cachimbas’ en la carrera de comunicaciones- sin esperar que años después crearían el proyecto soñado en las carpetas del salón de las temidas clases de tesis.

Aunque empezó como una mera responsabilidad para culminar su carrera universitaria, “De Pasada” se llegó a convertir en un sueño difícil de soltar, aún después de su graduación. Las amigas ya inseparables decidieron continuarlo para contar sus experiencias, re descubrir destinos en el país y animar a más gente a deleitarse por los viajes.

Después de tanto tiempo conviviendo juntas en viajes, ¿Cómo cambió su amistad?

X: Nos hemos vuelto mejores amigas, nos conocemos demasiado. Sabemos cuando una está incómoda, molesta, triste o feliz. Hablamos casi todos los días y aún así siempre que nos vemos hay algo nuevo por compartir.

¿Cómo describirían a la otra?

X: ‘Lu’ es de las personas que siempre dice que sí a cualquier plan o idea loca. Es esa amiga que siempre te va a apoyar y motivar a hacer las cosas. Sé que puedo confiarle lo que sea, y eso es lo más importante en una amistad.

L: Xime es súper ‘easy-going’ (fácil de llevar, en español). Con ella no hay dramas. Es de las amigas que siempre te escucha. Es súper flexible en el sentido de adecuarse a los planes que hay, no importa con quiénes o dónde estemos. Siempre te dará una mano si la necesitas.

¿Consideran que DePasada es su proyecto de vida?

L: Parte de nuestra esencia consiste en viajar. Así que sí, más aún ahora que hemos lanzado viajes grupales en donde creamos experiencias para que más personas puedan seguir conectando con ellos mismos a través de diversos destinos.

¿Qué lugar han conocido que jamás se imaginaron visitar?

L: Por mi lado, España. Uno de mis sueños de toda la vida era ir y en el 2021 lo pude lograr. Fue un viaje hermoso porque me reencontré con amigas y me quedé como un mes, entonces pude conocerlo como un local más.

X: Difícil decidir porque de verdad no pensé viajar tanto en estos años. Creía que no era posible, pero tener este proyecto juntas nos ha dado oportunidades increíbles tanto nacionales como internacionales. Estamos súper agradecidas por eso. Viajamos juntas a Chile y siempre lo recuerdo con un montón de emoción porque fue el primer viaje internacional de De Pasada. Este año también estamos planeando un viaje internacional a un destino que jamás hubiera imaginado, pero que todavía no podemos revelar.

¿Cuáles son los principales retos que han tenido que afrontar como amigas?

X: Creo que ponernos en el lugar de la otra. Comprender todas las etapas que la otra persona podría estar atravesando. Tener empatía es un reto pero no imposible si hay una amistad de por medio.

L: Sí, como comenta Xime, el mayor reto es apoyarnos en nuestras distintas etapas. Nosotras hemos trabajado siempre en otra cosa a la par de este proyecto, antes en oficina, ahora con proyectos independientes. Hay días en los que una puede dar más que la otra, pero siempre nos complementamos y tratamos de encontrar soluciones que funcionen para ambas.

¿Cuáles son los contenidos que más le gusta crear?

L: ¡A mi tik toks! Me encanta hacer videos y verlos también. Puedo pasar horas.

X: A mí me encanta escribir los captions y enviar los mailings porque es algo más personal. También me encanta tomar fotos.

Por último, ¿qué destinos locales son imperdibles para disfrutar con amigos?

X y L: El norte si buscan algo playero. Huaraz y Caraz son perfectos para los que buscan aventura y aman estar rodeados de montañas. Por último, Tarapoto también es un destino inigualable por sus colores y exotismo.

